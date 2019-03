Badaloni in Carnia: oscurate le donne della Grande Guerra

Il giornalista Piero Badaloni si trova in Carnia in questi giorni per realizzare un documentario sul ruolo delle donne durante la Grande Guerra. Parlerà delle portatrici carniche, delle infermiere o di quella signora che, per prima, inventò una rudimentale maschera antigas.

Due anni fa, di passaggio per le montagne friulane, Badaloni si era ripromesso di tornare in Friuli per raccontare con la sua voce e le sue immagini quello che lui stesso ha definito un “piccolo grande museo a cielo aperto”.

"Del ruolo delle donne durante la Grande Guerra si è parlato pochissimo durante le celebrazioni del Centenario", ammette un po' sconsolato Badaloni. "Un po' come la stessa Carnia, che dovrebbe essere valorizzata di più. Il rischio è che rimanga ai margini in maniera ingiustificata”.

Dopo le riprese effettuate a Timau, il documentarista si recherà in Trentino. Il video sarà trasmesso a giugno su Rai Storia o su Tv2000.