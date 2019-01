Mercoledì 23 gennaio, alle 11, sarà inaugurata nel Museo Postale e Telegrafico della Mitteleuropa di Trieste una rassegna documentaria intitolata “Dalla lettera all’email, l’evoluzione della comunicazione scritta, nel tempo”.

La mostra, organizzata da Poste Italiane, racconta l’evoluzione e la trasformazione della comunicazione scritta attraverso i documenti custoditi nell’Archivio storico del Museo Postale e Telegrafico. Oggi spedire o ricevere una lettera è un processo usuale quasi scontato nei fatti non è sempre stato così, basti pensare che “nella notte dei tempi” i messaggi venivano trasmessi a voce. Grazie alla volontà di conservarne il ricordo è nata la necessità di un codice diventato successivamente scrittura.

I visitatori potranno viaggiare nella storia dei mezzi di comunicazione riscoprendo pezzi unici come lettere di fine ‘600, sigillate con ceralacca o profumate e disinfettate al Lazzaretto di Trieste per poi arrivare ai nuovi mezzi di comunicazione, i telex, i fax e le mail, questa è solo una parte del viaggio che vi aspetta. Un viaggio formativo e stimolante nel mondo della corrispondenza; un invito al ritorno all’utilizzo “della carta” indiscusso strumento di comunicazione che pur in un’era completamente tecnologica come la nostra, conserva il suo fascino.

Tra i pezzi più significativi vanno segnalati il primo invio postale con volo transatlantico (Irlanda, 1939); un esempio di avvenuta disinfezione di una lettera in uscita dal Lazzaretto di Trieste “certificato” dal sigillo di ceralacca (1832); una rara cartolina che raffigura gli interni del Palazzo delle Poste; una lettera, datata fine Ottocento, inviata dalla Società italiana per le Strade Ferrate del Mediterraneo.

La mostra costituisce una delle tappe del percorso tracciato dalla mostra collettiva “Comunica - dai graffiti agli emoji”, ideata dall’Associazione culturale 6IDEA di Trieste che assieme al Garante Regionale dei diritti della persona ha indetto un concorso per le scuole della Regione Friuli Venezia Giulia dal titolo “Comunicando: sperimentare nuove e positive forme di comunicazione”.

La mostra “Dalla lettera all’email” sarà aperta da giovedì 24 gennaio a sabato 2 marzo 2019, da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 13; il sabato, dalle 9 alle 12.30.