Daniela Barcellona ambasciatrice di Trieste nel mondo

"Sono particolarmente orgoglioso del riconoscimento che il Comune di Trieste ha conferito oggi a un'artista di altissimo livello e fama internazionale che, dimostrando un amore enorme per la propria città natale, è divenuta una vera e propria ambasciatrice delle sue bellezze e peculiarità in tutto il mondo". Lo ha dichiarato l'assessore regionale alle Politiche comunitarie e corregionali all'estero, Pierpaolo Roberti, a margine della cerimonia di consegna, da parte del sindaco Roberto Dipiazza, del Sigillo trecentesco della città di Trieste alla mezzosoprano Daniela Barcellona per la sua ricchissima carriera di cantante lirica, che la ha portata a calcare le scene dei più importanti teatri del globo.

"Attraverso la propria meravigliosa voce - ha concluso Roberti -, Daniela Barcellona rende grande il nome di Trieste e promuove l'intero Friuli Venezia Giulia".