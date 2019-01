Decoratore e alpinista: il Friuli riscopre Napoleone Cozzi

Vissuto nella Trieste di Svevo e di Joyce, dei caffè e dei teatri, dell’irredentismo. In uno scenario tra mare e montagna, tra impero Asburgico e Regno d’Italia e in un momento storico di transizione tra il post Risorgimento e l’ingresso nel nuovo secolo, in pieno clima da Belle Epoque, Napoleone Cozzi, figura riscoperta 13 anni fa attraverso ricerche sui pionieri dell’alpinismo in Friuli, è stato un attivo e richiesto pittore - decoratore di caffè (come il celebre San Marco di Trieste), teatri (il Tartini di Pirano), villini privati ed edifici pubblici tra Trieste, l’Istria e la Dalmazia.

Di questa figura parlerà Melania Lunazzi nella prossima conferenza organizzata dall’Università Popolare di Udine dal titolo “Napoleone Cozzi: arte e alpinismo.(Trieste, 1867 - Monza, 1916). La scia tricolore di un friulano tra Trieste, l'Istria e le Dolomiti” giovedì 31 gennaio alle ore 18.15 nella sede della Fondazione Friuli (via Manin 15 Udine). La conferenza è inserita nel progetto “Identità culturale del Friuli“ promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

Cozzi era nato a Trieste da genitori friulani di umili origini: la famiglia proveniva infatti da Travesio (PN). Fu profondamente partecipe della vita triestina e membro di diverse associazioni filo-irredentiste in città. La sua arte era caratterizzata da soffitti a tempera e ad affresco di ispirazione neotiepolesca e neorinascimentale, mutuati dal suo maestro Eugenio Scomparini e con qualche suggestione di stile secessioniosta, per veicolare iconografie e messaggi più o meno velatamente filo-italiani, sulla scia delle attese di una borghesia, di una classe di intellettuali e di architetti che puntavano all’affermazione della cultura italiana nei diversi settori del loro operato. Forte alpinista, appartenente alla nascente categoria dei cosiddetti senza - guida, ha realizzato diversi taccuini di acquerelli che ne raccolgono l’esperienza sul campo tra le Alpi Friulane e le Dolomiti e che costituiscono una preziosa documentazione - più unica che rara - di come si scalava tra la fine dell’Ottocento e il primo decennio del Novecento.