Dedica 2019 presenta la 25ma edizione

Presentata oggi a Pordenone la 25^ edizione della rassegna che mette al centro la narrativa intensa, profonda e sensuale della scrittrice e poetessa nicaraguense Gioconda Belli. L'evento è stato presentato dal direttore artistico Claudio Cattaruzza, dall’assessore alla cultura del Comune di Pordenone Pietro Tropeano e dal consigliere regionale Alessandro Basso, delegato dell’assessora regionale alla cultura Tiziana Gibelli.



Dodici gli appuntamenti che dal 9 al 16 marzo condurranno il pubblico nei temi del suo universo poetico: dall’emancipazione della donna all’impegno politico, al rapporto tra le suggestioni mistiche dell’America precolombiana e l’attualità di un continente, il suo, che ha visto sfumare nel tempo illusioni e utopie.



Spaziando fra libri, conversazioni, teatro, cinema, musica, fotografia, con tanti ospiti: Federica Manzon, Isabella Ragonese, Lucilla Giagnoni, Chiara Civello, Loredana Lipperini, Claudio Cojaniz, Inti Ocón, Niccolo’ Locatelli, Alfredo Luis Somoza.



I 25 ANNI DI DEDICA. 1995-2019: Dedica compie 25 anni.

Il traguardo è di quelli importanti, di quelli che danno la misura del tempo che passa e che dovrebbero indurre a bilanci e riflessioni. “Ma noi – sottolineano il curatore della rassegna Claudio Cattaruzza e il presidente dell’associazione Thesis Antonino Frusteri - preferiamo esercitare la memoria come stimolo per rallegrarci di questa insperata resistenza, continuando a lavorare sulle idee, immaginando nuove edizioni e nuovi protagonisti per il festival, nuovi confronti e approfondimenti, parole inedite, versi speciali, immagini e suoni inattesi. È con questo spirito che contiamo di continuare a dare il nostro contributo culturale alla comunità, ringraziando chi ci sostiene, con l’augurio che il loro apporto possa continuare anche in futuro. E grazie a quanti, con la loro presenza e il loro affetto, hanno condiviso le proposte di Dedica con un entusiasmo e una partecipazione che allarga il cuore”.



LA PROTAGONISTA DELL’EDIZIONE 2019. GIOCONDA BELLI. C’è Gioconda Belli al centro dell’edizione dei 25 anni. Nicaraguense, poetessa, scrittrice e giornalista di fama internazionale che per la sua attività letteraria ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, oltre a essere stata nominata Cavaliere delle Arti e delle Lettere dal Presidente della Repubblica Francese, dice: “Come scrittrice sento la necessità di generare e far crescere la consapevolezza. Questo è il ruolo che assegno alla scrittura: elaborare pensieri che permettano ad altri individui di capire se stessi e quello che vogliono; un ruolo che è, se vogliamo, di responsabilità sociale”. Raccogliendo questa suggestione, Dedica condurrà il pubblico nell’universo di una narratrice intensa e delicata, dalla scrittura elegante e profonda, autrice di diverse raccolte di poesie, caratterizzate da una poetica sensuale e femminile. Un’artista che esprime il suo sentire attraverso temi che vanno dall’emancipazione della donna all’impegno politico, al rapporto tra le suggestioni mistiche dell’America precolombiana e l’attualità di un continente, il suo, che ha visto sfumare nel tempo illusioni e utopie.



DODICI APPUNTAMENTI FRA LIBRI, TEATRO, CINEMA, MUSICA, MOSTRE, INCONTRI. Offrire al pubblico un’occasione rara di condividere una coerente riflessione sulla figura dell’ospite, cosicché dal fulcro della sua produzione letteraria si possa spaziare sul pensiero, sui contesti culturali, sulle varie forme artistiche che i più diversi mezzi espressivi - libri, teatro, cinema, musica, fotografia, conversazioni - sanno far emergere dalla sua opera: è da anni la formula seguita dal festival e declinata, per l’edizione 2019, in dodici tappe. Una cifra apprezzata dagli autori e dal pubblico, e che rimane unica nel panorama delle rassegne letterarie italiane. Un’eccellenza della cultura regionale che porta con sé un importante ritorno di immagine per Pordenone e il Friuli Venezia Giulia, sottolineato dagli stessi autori che ogni anno onorano il festival con la loro presenza.



ANTEPRIMA DEDICA. Nel frattempo, il 15 febbraio ha preso il via il ricco calendario di anteprime che fino al 6 marzo accompagneranno il pubblico all’appuntamento con la rassegna: 13 appuntamenti, curati da Andrea Visentin, realizzati in collaborazione con diversi soggetti che si occupano di cultura in Friuli Venezia Giulia.



Ideato e curato dall’associazione Thesis, il progetto Dedica è sostenuto da istituzioni ed enti pubblici, in particolare dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dal Comune di Pordenone, da PromoTurismoFvg, e dalla Fondazione Friuli, che contribuisce al successo del festival nel solco di un impegno pluriennale per la valorizzazione e lo sviluppo della cultura.



Anche quest’anno Dedica è realizzata con il sostegno dello special partner Servizi CGN, che nell’ambito del più ampio progetto per la promozione e divulgazione della cultura in azienda e sul territorio, con Thesis ha organizzato un appuntamento speciale inserito nel percorso delle anteprime: mercoledì 27 febbraio alle 18.15 nella sede Oceano di Servizi CGN, l'incontro (aperto al pubblico) con il giornalista, regista e sceneggiatore Guido Piccoli "Latinoamerica: continente sospeso tra speranze e disillusioni".



Crédit Agricole FriulAdria, da anni a fianco del festival, rinnova il suo sostegno e conferma il Premio “Una vita per la scrittura”, che sarà consegnato al protagonista di Dedica il 14 marzo, alle 20.45, nel Convento San Francesco.



Sostengono il festival anche Bcc Pordenonese, UnipolSai Assicurazioni (Agenzia di Pordenone) e Naturasì con i suoi punti vendita di Pordenone.

Partecipano, inoltre, Tipografia Sartor e Palace Hotel Moderno Pordenone, Associazione nazionale Le donne del vino-delegazione Fvg, Bottega Altromercato.



L’INAUGURAZIONE, LA MONOGRAFIA, GLI INEDITI. Sabato 9 marzo, alle 16.30, nel Teatro Verdi di Pordenone, introdurrà il pubblico alla conoscenza di Gioconda Belli e del suo universo culturale un dialogo fra la protagonista del festival e la scrittrice Federica Manzon, autrice della lunga intervista che è “cuore” della monografia “Dedica a Gioconda Belli”, arricchita da contributi di Andrea Semplici, Mara Donat, Marco Fazzini, da alcune poesie inedite e un racconto di Gioconda Belli, in esclusiva per Dedica, “La donna sandwich”.



IL NICARAGUA IN MOSTRA. Domenica 10 marzo, alle 11, nella biblioteca di Pordenone, Gioconda Belli inaugurerà insieme all’autore la mostra, curata da Angelo Bertani, “¡Yo estoy con vos, mi Nicaragua!” con gli scatti di Inti Ocón, fotografo nicaraguense indipendente, collaboratore per diverse agenzie fra le quali France Presse (AFP). Le proteste popolari e studentesche contro il governo autoritario del Nicaragua e alcune feste tradizionali o aspetti della vita quotidiana del Paese formano due nuclei di immagini convergenti nel dare la rappresentazione di una nazione che, orgogliosamente, vuole difendere la propria identità culturale anche attraverso un difficile e travagliato processo di democratizzazione. In collaborazione con Biblioteca di Pordenone, Graphistudio, Le donne del Vino, Naturasì.



ISABELLA RAGONESE E LUCILLA GIAGNONI PER DEDICA TEATRO. Sono molti gli ospiti in arrivo per festeggiare Gioconda Belli. Fra i tanti le attrici Lucilla Giagnoni e Isabella Ragonese. La prima sarà impegnata lunedì 11 marzo, alle 20.45, nel Convento San Francesco (in collaborazione con Carta di Pordenone, che consegnerà a Gioconda Belli L’Airone di Carta, e Altromercato), con la lettura scenica “La donna abitata”, tratta dal libro omonimo dell’autrice: la seconda venerdì 15 marzo, alle 20.45, sempre nel convento San Francesco, con “I sogni si continuano a sognare”, recital di poesie di Gioconda Belli, con l’accompagnamento al pianoforte di Claudio Cojaniz (in collaborazione con Sexto associazione culturale, Le donne del Vino, NaturaSì).



DEDICA A CA’ FOSCARI E ALL’ UNIVERSITÀ DI KLAGENFURT. Si ampliano le collaborazioni fra il festival e gli atenei italiani ed europei. E se martedì 12 marzo, alle 11, si rinnova il prestigioso appuntamento che porta l’ospite di Dedica a Venezia, all’Università Ca’ Foscari (con la conversazione dal titolo “La responsabilità dello scrittore”, in collaborazione con Incroci di civiltà nell’ambito del cartellone Verso Incroci), mercoledì 13 marzo, alle 14.30, all’Alpen-Adria-Universität di Klagenfurt, Gioconda Belli parlerà di “Donne e politica tra società e scrittura” (in collaborazione con il Dipartimento di Romanistica della facoltà di Scienze culturali).

DEDICA CINEMA, UNA PRIMA NAZIONALE . Martedì 12 marzo alle 20.45, a Cinemazero “¡Las sandinistas!”, proiezione in prima nazionale del film-documentario di Jenny Murray. Racconta la storia “dimenticata” di un gruppo di donne coraggiose che hanno lottato in nome delle riforme sociali durante la rivoluzione sandinista del 1979 in Nicaragua e la successiva guerriglia dei Contras sostenuta dagli Stati Uniti. A distanza di anni, queste stesse donne continuano la loro battaglia per l’uguaglianza e la giustizia seriamente limitate dall’attuale governo del Paese. Con Gioconda Belli interverranno Riccardo Costantini, responsabile degli eventi di Cinemazero e del festival Le voci dell’Inchiesta e Giorgio Tinelli, politologo ed esperto di Centro e Sud America. In collaborazione con Le Voci dell’inchiesta e Cinemazero.



IL SIGILLO DELLA CITTÀ. Mercoledì 13 marzo, alle 11, nella sala consiliare del municipio, la cerimonia ufficiale per la consegna a Gioconda Belli del prestigioso riconoscimento – il Sigillo della città - assegnato dal Comune di Pordenone a persone che onorano l’alto senso del sociale, della cultura e della politica. Saranno inoltre premiati i lavori realizzati nell’ambito del progetto Parole e immagini per Gioconda Belli , rivolto agli studenti delle scuole superiori di Pordenone e provincia.



CONVERSAZIONE SULL’AMERICA LATINA. Mercoledì 13 marzo , alle 20.45, nel Convento San Francesco, in collaborazione con l’associazione Aladura, “America latina: utopie, delusioni e attualità di un continente”, conversazione con Niccolò Locatelli, coordinatore di Limesonline, sito della rivista di geopolitica Limes, e Alfredo Luis Somoza, giornalista e scrittore italo-argentino. Conduce Cristiano Riva.



“LE FEBBRI DELLA MEMORIA”: A DEDICA IL LANCIO DEL NUOVO LIBRO DI GIOCONDA BELLI. Ancora una volta Dedica è stata scelta per il lancio in Italia del nuovo libro dell’autore protagonista del festival: giovedì 14 marzo, alle 20.45, nel Convento San Francesco, Gioconda Belli presenterà in anteprima nazionale, con la giornalista e scrittrice Loredana Lipperini, “Le febbri della memoria”, un romanzo di amore, mistero e avventura, uno sguardo intimo alla sfida di reinventare un'identità e accettare una seconda possibilità, in uscita per Feltrinelli a marzo 2019.



.IL JAZZ RAFFINATO DI CHIARA CIVELLO PER DEDICA. Sabato 16 marzo, alle 20.45, il festival chiuderà come sempre in musica, nella sala Capitol di Pordenone, e ancora con un’artista donna. Salirà sul palco, con “Eclipse”, in trio, Chiara Civello, voce comunicativa e seducente, una delle più straordinarie interpreti del jazz italiano. Con il sostegno di Bcc Pordenonese e in collaborazione con Circolo Controtempo e sala Capitol-Associazione Il Deposito.



INIZIATIVE CON E PER LE SCUOLE E LE GIOVANI GENERAZIONI

Nell’articolato iter del progetto Dedica Scuola, curato da Annamaria Manfredelli e Daniela Gasparotto, si rinnova “La scena della parola”: destinato agli studenti delle secondarie, è un percorso di approfondimento della personalità di Gioconda Belli che sfocerà in un incontro esclusivo con l’autrice giovedì 14 marzo, alle 15.

Dal 31 gennaio al 15 marzo, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado di Pordenone, si susseguono inoltre laboratori di letture animate a cura dell’Associazione culturale 0432: proposta di educazione alla lettura su contenuti che fanno riferimento al Nicaragua, patria di Gioconda Belli.



Ancora una volta Dedica collabora con il Salone Internazionale del Libro di Torino. Gli incontri vengono documentati nello spazio del Salone riservato al BookBlog, giornale online realizzato dagli studenti per dare conto di personaggi, idee ed eventi relativi ai più importanti festival letterari d’Italia. Per Dedica è al lavoro un gruppo di blogger del Liceo Grigoletti di Pordenone. Info: bookblog.salonelibro.it



L’Associazione Thesis invita il pubblico a sostenere attivamente il Festival attraverso la DEDICAcard. Con un piccolo contributo il socio sostenitore acquisirà il diritto ad agevolazioni nelle modalità di accesso ai singoli appuntamenti della manifestazione; inoltre fruirà di sconti in librerie, negozi e musei convenzionati.



GIOCONDA BELLI. BIOGRAFIA. Poetessa, scrittrice e giornalista, Gioconda Belli nasce a Managua, Nicaragua. Nel 1974 pubblica la sua prima raccolta di poesie Sobre la grama, cui fa seguito, nel 1978, Línea de fuego con la quale vince il prestigioso premio Casa de las Américas che la consacra a livello internazionale.

Nel 1988 esordisce con il suo primo romanzo La mujer habitada (traduzione italiana: La donna abitata, 1996) che, tradotto in quattordici lingue, diviene un best

seller mondiale. Successivamente pubblica Sofía de los presagios (traduzione italiana: Sofia dei presagi, 1998); Waslala (traduzione italiana: Waslala, 1999); El pergamino de la seducción (traduzione italiana: La pergamena della seduzione, 2007); El infinito en la palma de la mano (traduzione italiana: L’infinito nel palmo della mano, 2011); El país de las mujeres (traduzione italiana, Nel paese delle donne, 2013); El intenso calor de la luna (traduzione italiana: L’intenso calore della luna, 2015) e Las fiebres de la memoria (traduzione italiana: Le febbri della memoria, 2019). Ha pubblicato inoltre, El país bajo mi piel (traduzione italiana: Il paese sotto la pelle, 2000), la sua autobiografia dell’epoca sandinista, i libri per ragazzi: El taller de lasmariposas (traduzione italiana: La fabbrica delle farfalle, 2002), El apretado abrazo de la enredadera (2006) e le fiabe per bambini Cuando florenció la risa (traduzione italiana: La prima risata, 2017) e El día que los arboles volaron (2017). Collabora, inoltre, con diversi giornali e riviste tra cui El Nuevo Diario, quotidiano nicaraguense e The Guardian, quotidiano britannico. Per la sua attività letteraria ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti internazionali ed è stata nominata Cavaliere delle Arti e delle Lettere dal Presidente della Repubblica Francese. Vive tra Santa Monica in California e Managua, sua città natale.



I PROTAGONISTI DELLE EDIZIONI PRECEDENTI. Nel 1995 il Laboratorio Teatro Settimo, nel 1996 Cesare Lievi, nel 1997 la Compagnia I Magazzini; nel 1998 Dedica a Moni Ovadia, nel 1999 a Claudio Magris, nel 2000 a Dacia Maraini, nel 2001 ad Antonio Tabucchi, nel 2002 ad Amin Maalouf, nel 2003 a Vassilis Vassilikos, nel 2004 ad Assia Djebar, nel 2005 a Paco Ignacio Taibo II, nel 2006 ad Anita Desai, nel 2007 ad Amos Oz, nel 2008 a Nadine Gordimer, nel 2009 a Paul Auster, nel 2010 a Hans Magnus Enzensberger, nel 2011 a Cees Nooteboom, nel 2012 a Wole Soyinka, nel 2013 a Javier Cercas, nel 2014 a Tahar Ben Jelloun, nel 2015 a Luis Sepúlveda, nel 2016 a Yasmina Khadra. nel 2017 a Björn Larsson, nel 2018 ad Atiq Rahimi.



