Doppio appuntamento in Fvg con Giulietta Bandiera

Doppio appuntamento in regione con Giulietta Bandiera, che presenterà il suo ultimo libro ‘L’amore che basta’ sabato 24 novembre al Caffè degli specchi a Trieste (ore 17.30) e domenica 25 nella sala Exlusive Bingo di viale Palmanova a Udine (ore 18). Giornalista, scrittrice, autrice televisiva e trainer psico-spirituale, Bandiera ha lavorato per Rai e Mediaset e ha diretto le riviste ‘Scienza e Fede’ e ‘Psicodinamica’. Collabora con la rivista ‘Arte Medica’. Da vent'anni è docente dell'Istituto di Psicodinamica di Milano – Scuola di Counseling Transpersonale (Ispa).

Appassionata studiosa di epistemologia e simbologia sacra, tiene conferenze e seminari in tutt’Italia sullo sviluppo del potenziale umano e fa parte di progetti d’innovazione a favore delle medicine integrate e della libertà terapeutica. E' organizzatrice e moderatrice di convegni di divulgazione scientifica e culturale e svolge attività di biografa e editor per conto di case editrici e privati.

‘L’amore che basta’ (editrice Novalis) è l’ultimo titolo della sua lunga bibliografia. E’ la storia (vera) di un’iniziazione, di una ricerca, di una scelta estrema. E di un volo. Verso l’amore che libera. Una donna sconosciuta scrive all’autrice dichiarando di essere un angelo dell’Apocalisse e chiedendole aiuto per comporre un libro che racconti la sua storia. Incuriosita dal tono ironico della richiesta, l’autrice accetta di incontrare la mittente e con lei si confronta in una lunga intervista, nel corso della quale i ruoli finiranno per confondersi. Quello con la sua misteriosa interlocutrice diverrà, infatti, per chi scrive, l’incontro con una se stessa, potenziale, archetipica e angelica, per l’appunto, in grado di rispondere a tutte le sue domande.

Superando le superstizioni oscurantiste, i pregiudizi religiosi e la melassa New Age, questo libro, profondamente ispirato, inaugura una nuova “spiritualità della terra” che proietta il lettore in quella che la narratrice chiama We-Age (L’epoca del Noi), nella quale l’umano torna ad essere celebrato nel suo limite valicabile.

Per informazioni: cris.demi@libero.it