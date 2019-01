Elio Bartolini raccontato da Elvio Guagnini

E’ stato poeta, saggista, autore teatrale, sceneggiatore cinematografico, regista, curatore di opere: Elio Bartolini (Conegliano, 1922 - San Daniele del Friuli 2006) ha lavorato nell’arco della sua vita in tante direzioni, costruendosi la formazione complessa di grande narratore qual è. Ed è soprattutto del narratore, quello che ha seguito i tempi - dagli anni Quaranta alla sua morte - e interpretato il proprio contesto di formazione raccontando i mutamenti della società, che parlerà il professore Elvio Guagnini nella prossima conferenza organizzata dall’Università Popolare di Udine dal titolo Elio Bartolini. La formazione del narratore tra neorealismo e ricerca sperimentale. L’appuntamento è per giovedì 17 gennaio 2019 alle ore 18.15 presso la Fondazione Friuli (via Manin 15 Udine).

Profondamente legato alla storia e alle vicende del Friuli Venezia Giulia Bartolini ci ha lasciato un ritratto efficace della nostra regione, ma al tempo stesso anche del mondo complesso dell’Italia Nord Orientale, nei mutamenti intercorsi dalla Resistenza al Boom economico fino a seguire passo passo tutte le trasformazioni che ha conosciuto il Novecento nella sua seconda parte. Un percorso che dal punto di vista dello stile ha subito altrettante evoluzioni, così come la storia, la cultura e la civiltà del paesaggio del Friuli.



“Bartolini - così Guagnini - è un osservatore partecipe e al tempo stesso distaccato della realtà che vive. Io vorrei parlare soprattutto dell’entusiasmo di quegli anni in cui stava avvenendo la costruzione di una nuova cultura e del futuro, di cui bisognava essere compartecipi. Un entusiasmo dimostrato dai libri che ci ha lasciato. Ne Il Ghebo c’è una interpretazione della Resistenza che va in direzione sia critica e autocritica, sia anche dell’entusiasmo per la possibilità di costruire una società nuova, unendo le forze e i punti di vista diversi che erano confluiti in quell’esistenza storica. In Icaro e Petronio c’è l’interpretazione di una società del Dopoguerra con tutte le difficoltà e speranze presenti, anche quelle deluse. Bartolini era infatti anche molto disincantato: in Chi abita la villa, ad esempio, rappresenta la dissoluzione della società patriarcale attraverso simboli e metafore, e racconta quel mondo che stava cambiando anche perché stava cambiando tutto il mondo intorno.”



La conferenza è inserita nel progetto “Identità culturale del Friuli“ promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia, cui l’Università Popolare concorre organizzando incontri che trattino argomenti correlati alla nostra identità culturale regionale.



La conferenza è ad ingresso gratuito e aperta al pubblico.