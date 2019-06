Enrico Galiano a Fiume Viva

Prosegue nel fine settimana al Granfiume il programma di eventi culturali “Fiumeviva”.

Sabato 29 giugno alle 17.30, conversazione con Enrico Galiano, vincitore del Premio Internazionale Città di Como e del Premio Cultura Mediterranea. Insegnante, viaggiatore, spirito libero, Enrico Galiano è il fautore del cosiddetto movimento dei “poeti teppisti”, autore di flashmob curati da studenti che “imbrattano” la città di poesie. Scrive “di ragazzi per riconoscenza e per dar loro voce” e pubblica con Garzanti. Modera Alessandro Canzian della Casa Editrice Samuele Editore.

Domenica 30 giugno, dalle 17.30 si svolgerà invece il laboratorio artistico dal titolo Io come Mondrian, a cura di La Bottega Dei Sogni. I piccoli artisti assembleranno linee e colori in un percorso artistico ispirato all’arte di Piet Mondrian. Le attività sono gratuite.