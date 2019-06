Europei di calcio U21, musei gratis per i tifosi a Udine

In occasione degli Europei di calcio Under 21 che si disputeranno anche a Udine, i possessori dei biglietti per i match potranno usufruire di un'offerta che unisce sport e cultura, valida per tutto il mese di giugno. Le partite si disputeranno allo stadio Friuli Dacia Arena, il 17 e il 30 del mese, data del match decisivo per il primo e secondo posto. Il Comune, assieme a PromoTurismo FVG, ha deciso di permettere ai possessori di uno dei biglietti delle partite che si disputeranno in città di entrare gratuitamente nelle varie sedi museali cittadine.



Il visitatore, oltre al biglietto della partita, dovrà presentare uno dei tagliandi presenti nel coupon recuperabile presso la sede di PromoTurismo FVG di piazza Primo Maggio.