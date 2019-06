Femmes. L’eterna bellezza nell’Art Nouveau percorso in mostra

Il percorso in mostra “Femmes. L’eterna bellezza nell’Art Nouveau” in programma giovedì 6 giugno alle 20.30 in Galleria Bertoia a Pordenone, condotto da Maria Marzullo con interventi letterari a cura di Clelia Delponte, consentirà di rivivere l’immagine femminile che si proietta a cavallo tra il XIX e il XX secolo, in dipinti, manifesti e oggetti. Molte opere contribuiscono in maniera preziosa a coniare una personalità femminile dalle mille sfaccettature: emancipata, versatile, seducente e sensuale, diabolica quanto magnetica, effimera quanto profonda e quasi pericolosa. La nuova affermazione femminile trova espressione nelle immagini e in componimenti letterari; gli oggetti, realizzati dapprima per una finalità funzionale, nel clima Art Nouveau, sfoggiano un nuovo messaggio e diventano strumento di personalità. Le opere in mostra raccontano tutte le sfaccettature e i mille volti della bellezza. Info e prenotazioni: info.femmes1900@gmail.com, sms 336 826781