Fiabe a Pasqua

Un nuovo appuntamento pensato per i più piccini, per i nonni, le mamme e i papà che abbiamo voglia di farsi cullare dal racconto di una bella fiaba, in questa occasione sui temi pasquali. Nuove e antiche fiabe friulane a kilometrozero sarà proposto nel pomeriggio di mercoledì 17 e giovedì 18 aprile, alle 17.30, con ingresso libero, nel Foyer del Teatro Comunale di Cormons. Le favole sono adattate e interpretate da Camilla Tuzzi; la tecnica di rappresentazione è la narrazione in lingua italiana e friulana. Grazie all’incanto che la nostra giovane attrice saprà creare, il pubblico verrà catapultato nel magico mondo della tradizione friulana, fatto di favole e racconti di vita dalla morale semplice ed incisiva che affascineranno i più piccoli e faranno rivivere le atmosfere perdute ai più grandi. Non mancheranno infine le letture del folklore friulano dei periodi di festa e racconti inediti, il tutto coniugato al tema Pasquale.