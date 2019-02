Foibe: a Pozzuolo il libro 'Rossa Terra'

In occasione del Giorno del Ricordo, l'11 febbraio dalle 17.30 alle 18.30, il convitto annesso Stefano Sabatini di Pozzuolo del Friuli ospiterà l’appuntamento con il progetto educativo il “caffè letterario” attraverso la presentazione del libro “Rossa Terra” di Mauro Tonino, la cui introduzione viene fatta dalla prof.ssa Silvia Polo docente di letteratura.

L’incontro è aperto al pubblico.

Ad accogliere i suoi ospiti ci sarà la Dirigente Scolastica Maddalena Venzo. Sono invitati tutti gli studenti, i ragazzi del convitto e docenti dell’I.P.A. “Sabbatini”.

“Rossa Terra” è un romanzo storico sull’esodo e le Foibe e narra la storia di un anziano Istriano di nome Marino, attraverso un percorso originale, un viaggio in barca con il nipote lungo le coste dell’Istria. Un modo per mettere a confronto culture e mondi lontani, come quelli di Marino e suo nipote Filippo, ma vicini per sangue, e legati a doppio nodo sia dalla sete di scoperta delle proprie origini che anima spesso un giovane uomo, sia dal pesante fardello umano e storico che quell’anziano istriano porta con sé.

Nove giorni di navigazione nel mare prossimo alla terra natia porteranno Marino a ripercorrere immagini, luoghi e antiche tragedie e a rivelare la propria storia personale comune a tanti conterranei costretti ad abbandonare la propria terra