Gemona fucina di talenti grazie al Lab

"Gemona è una fucina di talenti in grado di portare il Friuli Venezia Giulia sulla ribalta internazionale". E' quanto ha affermato oggi l'assessore alle Finanze e Patrimonio Barbara Zilli alla Casa dello Studente di Gemona in occasione dell'inaugurazione del 57esimo Laboratorio internazionale della Comunicazione. "Il laboratorio, nato con l'obiettivo di dare ospitalità ai giovani studiosi, ha attivato nel tempo relazioni talmente proficue da tradursi in una progettualità strutturata che genera ricadute virtuose sul territorio", ha rilevato l'assessore regionale.

L'evento, organizzato dall'Università degli studi di Udine e dall'Università Cattolica del Sacro Cuore, con la Regione Friuli Venezia Giulia tra i main sponsor, è incentrato in questa edizione sul rilancio del territorio attraverso le leve dello sport, della cultura e del cibo.

Il Laboratorio, articolato in otto appuntamenti nel mese di luglio, porterà a Gemona 60 giovani studiosi provenienti da 26 nazioni. Il "Cantiere Friuli Venezia Giulia. Idee e progetti per rilanciare l'Italia" - come è stato battezzato - conterà sulla partecipazione di grandi protagonisti della società, prediligendo in questa edizione le figure femminili tra le quali la campionessa di scherma Elisa Di Francisca, la calciatrice della Nazionale femminile Ilaria Mauro, la ginnasta Alexandra Agiurgiuculese, la fotoreporter Valentina Tamborra e Cinzia Scaffidi, scrittrice esperta di cibo sostenibile. Tra gli ospiti Bruno Pizzul, Giorgio Teruzzi e Fabio Canino per il racconto sportivo e Lanfranco Conte dell'Accademia nazionale dell'Olivo.

"Nel Laboratorio di comunicazione - così Zilli - il tema delle opzioni sostenibili declinato sui versanti dello sport, della cultura e del cibo si abbina in maniera perfetta alla genuinità delle relazioni personali che si instaurano con la nostra gente. L'esperienza maturata nell'arco dell'estate gemonese - ha concluso l'assessore - farà sì che i giovani studiosi della comunicazione attivi nel Cantiere diventino formidabili ambasciatori nel mondo delle nostre bellezze e dei nostri valori".