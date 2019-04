Il mondo femminile è al centro dell’incontro ideato da Angelo Floramo e inserito negli eventi della mostra per i 170 anni del giornale Il Friuli, allestita a Udine in galleria Modotti (ex mercato del pesce) in via Sarpi. L’appuntamento dal titolo “Giovani, creative e ribelli: le donne friulane” è fissato venerdì 3 maggio alle 17.30, l’ingresso alla mostra e all’incontro è libero.

“Il Friuli è terra femmina e ribelle da sempre – spiega lo scrittore e intellettuale - racconterò una piccola ma significativa galleria di donne friulane che ne hanno dato prova anche in passato e in diverse situazioni. Assieme a me all’incontro ci saranno giovani donne che stanno facendo della creatività e dell’utopia il senso del loro essere. Artiste alternative, poetesse, musiciste: tutte grintose e interessanti. Saranno loro a toccare alcuni temi come il loro senso dell’identità, la loro visione della società friulana di oggi, quali sono i loro ideali e i loro valori”.

Gli incontri successivi saranno venerdì 10 maggio alle 17.30 con “Europa al bivio” moderato da Maurizio Maresca docente dell’università di Udine, sabato 11 maggio alle 10.30 con la presentazione del libro di Lucio Costantini “Congetture Fragili - Dizionario psicofilosofico tascabile” introdotto da Anna Buliani Gozzi e venerdì 17 maggio alle 17.30 con la presentazione del libro “La terza guerra mondiale a pezzi” scritto dal sociologo Marco Orioles.