Giulia Blasi presenta le 'Ragazze rivoluzionarie'

Mercoledì 10 luglio alle 20.45 nella Cortina di Santa Croce (area verde Biblioteca Civica) con ingresso libero ci sarà l'incontro con Giulia Blasi autrice del libro "Manuale per ragazze rivoluzionarie. Perché il femminismo ci rende felici" (Rizzoli, 2018). Pordenonese, scrittrice, conduttrice radiofonica e giornalista, Giulia Blasi nel 2017 ha ideato la campagna nazionale #quellavoltache con lo scopo di raccogliere e rendere note le testimonianze di coloro che sono stati molestati o abusati, raccontando non solo i singoli episodi, ma anche le conseguenze sulle loro vite e eventualmente il decorso delle denunce relative.

Il suo nuovo libro prosegue sul tema dell'impegno civile attraverso l'invito a riscoprire le battaglie della rivoluzione femminista e portarle a compimento, anche a vantaggio degli uomini, in modo che non si debba nella vita di tutti i giorni essere costretti a modelli di comportamento sessisti (la donna preda e il maschio cacciatore, per esempio) e per dare a tutti le stesse opportunità. Modererà l'incontro Elisa Giuseppin della Sportello Informadonna di Casarsa della Delizia e della Cooperativa Fai di Pordenone. Iniziativa promossa dall’Assessorato alle Pari Opportunità.



Gli eventi estivi della Città di Casarsa della Delizia sono promossi dall’Assessorato alla Cultura insieme all’Assessorato alle Politiche giovanili, Pari Opportunità e Attività produttive e al Progetto Giovani, in collaborazione con Pro Casarsa della Delizia, Beorcja di Versutta, Associazione Giovanni Fabris, Parrocchia di Santa Croce e Beata vergine del Rosario di Casarsa della Delizia, Parrocchia di San Giovanni Battista di San Giovanni e Coop Casarsa.