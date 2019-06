Gli acquerelli di Rita Spina a Gorizia

Si intitola “De aquas maris” la mostra che si inaugurerà lunedì 10 giugno, alle 18, alla galleria d'arte Mario Di Iorio della biblioteca statale Isontina. Juan Arias Gonano porterà un intervento critico. Saranno esposti una trentina di acquerelli, tutti a tema marino, scelti dalla produzione più recente della pittrice goriziana Rita Spina.



L'artista è nata a Berlino, dal 1981 vive e lavora a Gorizia. Insegnante di materie artistiche nelle scuole intermedie in Germania, ha approfondito le sue conoscenze artistiche a Düsseldorf e poi a Gorizia con i professori M. Alessio e Juan Arias Gonano. Rita Spina ha al suo attivo diverse mostre personali in regione, nel 2006 le è stato conferito il premio speciale targa Rotary nel primo concorso Dario Mulitsch.



Della pittura di Rita Spina, Juan Arias Gonano scrive: “Negli anni il suo interesse per la pittura di paesaggi, interpretati in chiave romantica e con forte motivo espressionista, si svilupperà sbocciando in una serie di dipinti dove la maestosità della natura è il tema principale, con serie dedicate ai cieli con voluminose nuvole, ai tramonti e alle marine nordiche, agli alberi e alle gigantesche montagne innevate. Le sue opere sono fortemente impregnate di pigmenti diluiti sapientemente, che non sono altro che un modo d'affermare la dualità costantemente e perennemente presente nello spirito germanico, una dualità che intrinsecamente contiene malinconia, solitudine meditativa e un'assoluta necessità di libertà”.



La mostra alla Bsi sarà aperta fino al 20 giugno, dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 18.30, il sabato fino alle 13.