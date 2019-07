Gradisca inaugura il Quaderno Sospeso, materiale scolastico per chi ne ha bisogno

Arriva una nuova iniziativa solidale tra Caritas diocesana e Comune di Gradisca d'Isonzo. Dalla prossima settimana, in tutte le cartolibrerie e negli esercizi commerciali che espongono la locandina, sarà possibile acquistare un quaderno o altro materiale scolastico ‘in sospeso’, che verrà poi preso in carico dall'Emporio della Solidarietà gradiscano e messo a disposizione delle famiglie - ma, soprattutto, degli studenti - che stanno passando un periodo complicato e fanno difficoltà anche a procurarsi del ‘semplice’ materiale di cancelleria. Un’idea partita dall’assessore all’educazione del comune di Gradisca d’Isonzo, Francesca Colombi e accolta da subito di buon grado da Valentina Busatta e dal direttore della Caritas diocesana, Renato Nucera.

“L’educazione è un bene prezioso, e ognuno di noi può fare un piccolo passo in più per sostenerla” racconta Colombi. Ad aderire all’iniziativa sono la Carto&edicola di via Garibaldi, la Cartoedicola della Bruma di piazza Marconi, la Cartplast 2001 di via Ciotti, la Newspaper Express di via Alighieri e la Paperdream di via Udine.

“Abbiamo scelto una comunicazione che punti all'educativa, al bello di avere quaderni nuovi, non allo stato di bisogno, per non sovraccaricare i bambini di uno stigma”, prosegue Colombi. “Il meccanismo è semplice, come per il caffè sospeso. Ci si reca in edicola, si prende un quaderno in più o altro materiale e lo si lascia pagato per il quaderno sospeso. Quando gli esercenti hanno raggiunto un po' di materiale, ci chiamano e andiamo a prenderlo e consegnarlo all'Emporio che si occuperà poi della distribuzione. Il tutto tutelando la privacy di chi ha bisogno”, conclude l’assessore.