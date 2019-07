I Costumi Bisiachi spopolano anche in Sicilia

Ancora soddisfazioni per il Gruppo Costumi Tradizionali Bisiachi che domenica 21 luglio ha ricevuto il Diploma di Merito per la ‘migliore resa coreografica’ al Festival Etna Cori Estate a Ragalna, in provincia di Catania.

Si tratta di un festival internazionale di musica corale nato nell'estate del 2004, su idea del maestro Giandomenico Dinaccio. Sotto la sua direzione artistica, il festival ha raggiunto una visibilità internazionale. L'obbiettivo del festival è quello di radunare, nella città di Ragalna, ‘Terrazza dell'Etna’, compagini corali sempre più competitive sia dall'Italia che dall'estero. Gruppi corali Maltesi, Greci, Giapponesi, e provenienti da tutto il territorio nazionale, si sono incontrati nel corso degli anni in occasione del Ra. Co. Es., trasformandolo in un evento turistico e culturale di primissima importanza per tutto il territorio cittadino. A partire dal 2017, la direzione artistica è a cura dell'Associazione Culturale Musicale Maris Stella, che ha organizzato il Ra. Co. Es. 2017, dedicandolo interamente alla riscoperta e allo studio della musica popolare e folkloristica corale Siciliana. A partire dal 2019, la direzione artistica denominando il festival ‘Etna Cori Estate’ donandogli una visibilità sempre più internazionale.

