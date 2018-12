I Costumi Tradizionali Bisiachi cantano il Natale a Gradisca

Il teatro comunale di Gradisca d'Isonzo ospiterà sabato 22 dicembre alle 20.30 il Musical Natalizio 'Vizilia de 'na volta: le cartoline del Natale' con la regia e partecipazione straordinaria del tenore Andrea Binetti, interpretato dai due Cori del Gruppo Costumi Tradizionali Bisiachi, adulti e Diman, diretti dalla maestra Caterina Biasiol e al pianoforte la maestra Antonella Costantini.

"Lo spettacolo affascina ed emoziona adulti e bambini per la suggestiva ambientazione, per le melodie natalizie tradizionali proposte, i racconti e ti immerge in una vigilia di Natale di un tempo passato. I canti natalizi proposti sono in italiano, tedesco, inglese, sloveno, friulano, bisiac. I ricordi si mescolano con il presente tra arie di operetta e racconti la nostalgia si fa sentire...". Le parole di Bess Streeter Aldrich rendono pienamente lo spirito del musical.

“La vigilia di Natale era una notte di canzoni, che si avvolgevano intorno a te come uno scialle. Ma scaldavano più del tuo corpo. Scaldavano il tuo cuore... riempiendolo di una melodia che sarebbe durata per sempre”. Lo spettacolo è organizzato dal Lions Club di Gradisca d'Isonzo e Cormons in collaborazione con il Comune di Gradisca d'Isonzo ed è inserito anche nel calendario di Nativitas dell'Usci Fvg. L'ingresso è a offerta libera e gli incassi saranno devoluti in beneficenza alle zone del Friuli colpite dalle calamità naturali.