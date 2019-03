I Maestri Artigiani in mostra a Cividale

Sperimentazioni orafe, tessuti unici, preziose opere di legatoria e sculture che riportano a nuova vita il metallo. Sono questi i tesori della mostra “Foglie dello stesso albero” che sarà ospitata dalla Galleria Spaziocortequattro di Cividale del Friuli dal 22 marzo al 14 aprile 2019 in collaborazione con l’Associazione “Noi… dell’Arte”.



I Maestri Artigiani Liviana Di Giusto, Federica e Nicola Mazzola, Paola Matiuzzo e Fabio Comelli portano avanti il loro lavoro, intrecciando l’esperienza e la qualità del “saper fare” con un’alta componente creativa. E così i preziosi tessuti di Arteviva si affiancano all’oreficeria d’autore della Fucina Longobarda Mazzola, alle rilegature e alle carte ricercate della Legatoria Ciani, e anche alle sculture in metallo dello Studio Comelli.



La mostra “Foglie dello stesso albero” è un’occasione per scoprire e valorizzare mestieri tradizionalmente tramandati di padre in figlio che, oramai, si stavano perdendo. Qui, grazie all’estro e alla passione dei Maestri Artigiani, vengono reinventati e attualizzati: con questo spirito e condividendo questa energia, il gruppo trova ispirazione per le creazioni che sono tangibile testimonianza di come sia possibile dare una nuova linfa vitale ad un arte antica, serbandone intatto il fascino.



L’esposizione sarà inaugurata sabato 24 marzo alle ore 18 e sarà visitabile, ad ingresso libero, venerdì (15-19), sabato (10-12 e 15-19) e domenica (10-19) fino al 14 aprile.L’esposizione nella Città Ducale dove saranno presenti anche delle opere inedite, è la quarta tappa di questo percorso creativo e artistico collettivo. Precedentemente, “Foglie dello stesso albero” è stata ospitata nella Torre Medievale di Tarvisio nel 2016, a Palazzo Meizlik ad Aquileia nel 2017 e al Teatro Nuovo Giovanni da Udine nel 2018.



La mostra sarà visitabile in concomitanza con la quarta edizione del Civi Design Market, la mostra mercato dedicata ad arte, artigianato e design che Noi… dell’arte organizza nella suggestiva piazzetta di Corte San Francesco. Il primo appuntamento per il 2019 sarà domenica 31 marzo dalle ore 10 alle ore 19, un’occasione per scoprire le molte creazioni autoprodotte da più di 30 espositori da tutto il Nord Est.