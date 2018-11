Il ’68 raccontato da Toni Capuozzo

Il giornalista friulano Toni Capuozzo sarà ospite martedì 27 alle 18 all’Angolo della Musica di Udine per la presentazione del suo ultimo lavoro editoriale ‘Andare per i luoghi del ‘68’, uscito per le edizioni Il Mulino.

Alla serata parteciperanno diversi esponenti dei gruppi musicali di Udine del ’68 e dintorni: Rocco Burtone (I Perché), Fredy Cappellini (Les Pithons) e Nini Del Zotto (Messengers).

II '68 è stato moltissime cose immateriali: la musica, i poster, Bandiera Gialla alla radio, la scoperta dei ‘giovani’ a livello planetario. Ed è stato anche molte cose materiali: l'eskimo e le Clarks, le minigonne, gli stivaletti, il mangiadischi, il ciclostile e il megafono.

Ha generato nuovi modi di fare politica tra autogestioni e assemblearismo, di stare insieme nelle comuni o nelle famiglie aperte, di viaggiare tra nomadismo e misticismo.

Ma è stato anche luoghi, alcuni mitizzati: la Trieste di Basaglia, Venezia e Porto Marghera, Trento e Sociologia, Milano e la Zanzara, Firenze, con l'Isolotto e Barbiana, Torino e la Fiat, Pisa e la Normale, Roma e Valle Giulia, la Sicilia di Mauro Rostagno e di Danilo Dolci.

Nato in Friuli da padre napoletano e madre triestina, laureatosi in Sociologia a Trento, Toni Capuozzo è giornalista dal 1979. Ha seguito, per la carta stampata (da Lotta continua a Reporter, da Panorama Mese a Epoca) e per la televisione (Studio Aperto, Tg4, Tg5), i conflitti in America Latina, Africa, Medio Oriente, Balcani e Asia. Dal 2001 cura e conduce il settimanale Terra!. Tra le sue pubblicazioni Il Giorno dopo la guerra (1996), Occhiaie di riguardo (2007), Adiós (2007) e Le guerre spiegate ai ragazzi (2012).