Il castello di Gorizia visitabile grazie a quattro avatar

Ad accompagnare i percorsi alla scoperta del castello di Gorizia saranno delle apposite videoguide realizzate da Ett e fruibili da appositi tablet noleggiabili. All’interno quattro Avatar che guideranno i visitatori in un percorso studiato ad hoc e personalizzabile in base all’età lungo i tre piani della struttura. Percorsi alla scoperta di fatti storici, segreti, aneddoti e curiosità sul cuore antico della città.

“Un primo passo”, come sottolineato anche dall’assessore alle politiche comunitarie, Roberto Sartori, “verso la valorizzazione multimediale del castello che prevede, nel complesso, una spesa di 325mila euro, di cui 30mila per la promozione”. Un Castello che nello scorso anno ha

raggiungo i 50mila visitatori, aumentando quelli del 2017 che si erano attestati a 37mila.

“L’obiettivo”, ha ricordato il sindaco, Rodolfo Ziberna, “è raggiungere il doppio del 2017, ovvero almeno 70mila”. Prossimo step del percorso prevede l’integrazione del progetto esistente con tecnologie digitali e innovative in termini assoluti anche con l’utilizzo estensivo delle proiezioni monumentali 3D, anche con l’utilizzo di visori per stupire, coinvolgere ed emozionare i visitatori, creando un’esperienza inedita e amplificata. Gli itinerari sono in quattro lingue, italiano, inglese, sloveno e tedesco, con anche alcuni giochi per i più piccoli in grado di riprendere la storia e le ambientazioni del castello per imparare divertendosi.