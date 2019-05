Il Festival del Giornalismo 'Dialoghi' si fa itinerante

Sarà una presentazione insolita, quella della 4° edizione di “dialoghi”- Festival itinerante del giornalismo e della conoscenza, prevista per venerdì 24 maggio alle 18.30 sotto la Loggia della Grand Guardia, Paizza Grande a Palmanova.



L’evento vedrà protagoniste le musiciste Sara Clanzig (flauto traverso) e Laura Pandolfo (arpa). Il tutto sarà accompagnato da un brindisi benaugurale con i vini gentilmente offerti dalla Cantina Produttori di Cormòns e un assaggio del famoso Vino della Pace.



Venerdì 24 ci sarà modo di sfogliare la brochure che contiene date, luoghi, temi e nomi dei protagonisti degli incontri dell’edizione 2019. Un’edizione con tre anteprime e una rassegna che andrà a svilupparsi in due sessioni: la prima, fra l’ultimo fine settimana di maggio e gli ultimi due di giugno; la seconda, dedicata esclusivamente alle scuole, si terrà nei mesi settembre e ottobre, a Cormòns e Gorizia.



“dialoghi” è un’esperienza d’incontri, informazione, approfondimento, conversazioni, conferenze, lezioni, mostre, concerti, proiezioni, letture e spettacoli, con la partecipazione di giornalisti, personalità pubbliche, studiosi, scrittori, artisti di prestigio nazionale e internazionale, che analizzano e indagano da punti di vista diversi il cammino dell’uomo e cittadino e i processi di trasformazione della società. Confronti ampi e aperti con testimonianze scritte, orali e filmate; inchieste e analisi; pensieri e libri di giornalisti, studiosi e scrittori.



Il festival è organizzato dall’Associazione Culturaglobale e sostenuta dalla Regione Friuli Venezia Giulia, Ilcam Spa, Le Vigne di Zamò, LegaCoop, Civibank, Comune di Palmanova, Comune di Aquileia e Comune di Gorizia; i media partner Il Piccolo e Radio Onde Furlane, la collaborazioni di Enti e Associazioni del territorio ed estere.



In 20 giornate, 16 conferenze, 2 dialoghi poetici e numerosi dialoghi letterari, 12 libri da presentare, 10 spettacoli, vari eventi musicali, teatrali e letture, per un totale di 120 ospiti provenienti da tutta l’Italia. Un Festival itinerante perché saranno 20 i siti ospitanti e 9 i Comuni interessati, di cui uno austriaco.

“Per presentare questa edizione, vista la sua complessità e i numerosi attori coinvolti - afferma Renzo Furlano, direttore artistico di “dialoghi” - abbiamo semplicemente pensato di creare un momento conviviale e d’incontro”.