Il Patriarca emerito di Gerusalemme Fouad Twal a Pordenone

Sarà un sabato denso di appuntamenti quello di Ascoltare, Leggere, Crescere 2018, la rassegna di incontri con l’editoria religiosa che si avvia in questo week-end alla conclusione. Dagli approfondimenti biblici sul Padre Nostro, alla situazione del sistema scolastico italiano oggi, dai Papi in Terra Santa alla condizione dei cattolici in Medio Oriente con ospite il Patriarca Fouad Twal.



Sabato mattina alle ore 10.30 all’Auditorium dell’Istituto Vendramini di Pordenone, si inizia con la presentazione del volume “Le parole sono importanti. Approfondimenti biblici sul Padre Nostro”(ed. Città Nuova). L’autore don Santi Grasso, docente della Facoltà Teologica del Triveneto, converserà con monsignor Renato De Zan, del Pontificio Ateneo S. Anselmo di Roma.



A Sacile, alle ore 11.00 all’Istituto “G.A. Pujati”, il direttore di RAI Vaticano, Massimo Enrico Milone, presenta il suo ultimo libro dal titolo “Quel giorno a Gerusalemme. Da Paolo VI a Francesco” (Ediz. Paoline). Proporrà inoltre dei filmati inediti dalle teche RAI dei viaggi dei Papi in Terra Santa.



Alle ore 15.30 sempre presso l’Auditorium dell'Istituto Vedramini di Pordenone, si terrà l'incontro dal titolo "Quale scuola?" con la presenza di S.E. monsignor Giuseppe Pellegrini, Vescovo Diocesi Concordia-Pordenone, del dottor Giancarlo Frare, Presidente Nazionale AGeSC - Associazione Genitori Scuole Cattoliche, di don Luigi Enrico Peretti, direttore Generale Federazione CNOS-FAP,di Claudio Gentili, già vice-direttore Capitale Umano di Confindustria e di Marco Tarquinio, direttore de l’Avvenire. Sarà presente anche la dottoressa Alessia Rosolen, Assessore al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Un’occasione per riflettere su quali sono i problemi aperti dell’educazione, in un contesto costantemente emergenziale, tema fondamentale per il futuro delle giovani generazioni.



Alle ore 17.00, al Ridotto del Teatro Verdi di Pordenone, il professore Marco Rizzi, docente dell’ Università Cattolica di Milano, converserà con Enzo Marigliano, medievalista e vice Presidente dell’ Associazione “Norberto Bobbio”, intorno al tema “Anticristo, l’inizio della fine del mondo” anche titolo dell’ultimo volume edito dello studioso per Il Mulino.



La giornata chiude con un appuntamento di altissimo profilo. Al Ridotto del Teatro Verdi di Pordenone, alle ore 18.00, ospite Sua Beatitudine Fouad Twal, Patriarca emerito di Gerusalemme che parlerà della situazione della Chiesa Cattolica in Terra Santa e nel Medio Oriente oggi. Introduce Stenio Odonti, Presidente dell’Associazione Culturale “Girolamo Aleandro”.



Gli appuntamenti sono ad ingresso libero, fino ad esaurimento posti.