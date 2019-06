Il Premio Hemingway incorona i suoi vincitori

Il Premio Hemingway 2019 incorona i suoi vincitori: domani, sabato 22 giugno dalle 18.30 al Cinemacity di Lignano Sabbiadoro – è in programma la cerimonia di Premiazione della 35^ edizione del Premio Hemingway, che celebra il legame fra il grande scrittore e la sua piccola “Florida italiana”, la città di Lignano Sabbiadoro. A condurre la premiazione sarà la giornalista Elsa Di Gati che, insieme alla Giuria del Premio composta da Alberto Garlini (presidente), Gian Mario Villalta e Italo Zannier, converserà con i cinque vincitori 2019: l’autore francese Emmanuel Carrère per la Letteratura, la storica Eva Cantarella per l’Avventura del pensiero, il giornalista Federico Rampini nella sezione Testimone del nostro tempo, il foto-artista Riccardo Zipoli per la Fotografia e la giornalista Franca Leosini, Premio Speciale Hemingway 2019 “Dentro la cronaca, dentro la vita”, assegnato dalla Giuria dell’Hemingway con la Città di Lignano Sabbiadoro, nel 60° anno dall’istituzione del Comune.



Attraverso i suoi vincitori la 35^ edizione del Premio dedicato ad Ernest Hemingway celebra, ancora una volta, la straordinaria capacità del grande autore americano di guardare nel profondo dell’animo umano: cinque categorie come un suggestivo ‘puzzle’ dedicato a Ernest Hemingway e al suo passaggio nella Lignano dell’aprile ’54, che accoglieva entusiasticamente il grande scrittore, qualche mese più tardi insignito del Premio Nobel per la Letteratura.



Sempre domani, alle 11 al Centro Kursaal, riflettori sull’incontro pubblico con la storica Eva Cantarella: in dialogo con Gian Mario Villalta ci riporterà alla sua suggestiva indagine sulla quotidianità del passato, per conoscere uomini e donne che scopriremo vicini a noi, quasi confusi alle nostre passioni, ai nostri sogni e alle nostre debolezze. Il “faccia a faccia” con Franca Leosini si dipanerà nel corso della premiazione, sabato 22 giugno al Cinemacity dalle 18.30: ritroveremo, dal vivo, la sua sottile ironia, lo sguardo disincantato nel confronto con casi di cronaca spesso perturbanti. Lo stile intelligente, acuto e misurato che ci ha conquistato conoscendola sul piccolo schermo, e ci ha guidato nella comprensione della imprevedibile natura umana. Sul palcoscenico insieme allo scrittore Emmanuel Carrère scopriremo le pieghe sfaccettate di personaggi attinti anche dalla ambigua realtà dei nostri giorni; approfondiremo con il giornalista Federico Rampini, osservatore del nostro tempo da estreme latitudini del pianeta, l’evoluzione degli scenari geopolitici e l’obiettivo di Riccardo Zipoli ci dimostrerà che le foto possono catturare atmosfere e dettagli, catturando come sguardi l’anima dei luoghi e il loro fluire del tempo.