Ilaria Tuti e la sua 'Ninfa dormiente' a Cividale

Il commissario Teresa Battaglia, dopo le incursioni di Rocco Schiavone e Salvo Montalbano, arriva a Cividale del Friuli. Ilaria Tuti, l’autrice friulana che ha dato vita al personaggio di Teresa, protagonista fuori dagli schemi e profiler specializzata in cold case, presenterà infatti il suo nuovo romanzo “Ninfa dormiente” (edito Longanesi) venerdì 28 giugno alle 20.30 presso la Chiesa di Santa Maria dei Battuti a Cividale del Friuli.



L’autrice, gemonese e caso letterario del 2018, arriverà nella città ducale direttamente da un prestigioso premio internazionale e dialogherà con la giornalista Marta Rizzi.

La serata sarà anche un’occasione per visitare in orario serale la mostra di Serpic, allestita proprio all’interno della Chiesa di Santa Maria dei Battuti e ormai giunta all’ultimo fine-settimana di apertura al pubblico.