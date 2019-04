Inaugura 'Leonardo 4.0. Dall’osservazione al pensiero scientifico'

La mostra multimediale “Leonardo 4.0. Dall'osservazione al pensiero scientifico” arriva nei musei dell'Immaginario Scientifico di Pordenone e di Tavagnacco: verrà inaugurata domenica 5 maggio alle ore 10.00 a Pordenone, e alle 15.00 all'Immaginario Didattico, nel Mulino di Adegliacco (Tavagnacco-UD). Dopo l'inaugurazione, ad ingresso libero e gratuito, sono in programma laboratori per famiglie, in cui adulti e bambini collaborano per realizzare ingegnose costruzioni ispirate alle idee e alle opere di Leonardo. Inoltre, per i bambini sarà possibile vivere l'esperienza della notte al museo, in compagnia del genio del Rinascimento, il 18 maggio a Tavagnacco e il 25 maggio a Pordenone.



Con queste attività, organizzate nell'anno in cui si celebrano i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, l'Immaginario Scientifico realizza il progetto “Leonardo 4.0”, finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, che lo ha ritenuto la seconda migliore proposta sul bando dedicato. Il progetto è realizzato in collaborazione con il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, il Comune di Pordenone, il Comune di Tavagnacco, il Comune di Trieste e il Tiare Shopping di Villesse.



La mostra multimediale

La mostra multimediale “Leonardo 4.0. Dall'osservazione al pensiero scientifico”, realizzata dalla digital agency Ikon, è stata presentata il 28 aprile scorso al Tiare Shopping di Villesse dove sarà visibile fino al 10 giugno, e arriva ora anche nei musei dell'Immaginario Scientifico. È incentrata sui disegni di Leonardo, che prendono vita per raccontare il personaggio e il suo modo di indagare il mondo: attraverso l’esperienza. Osservare con una matita in mano è infatti un’operazione di analisi e semplificazione della realtà affine all’indagine scientifica. I disegni di Leonardo illustrano, in modo insolito e ingegnoso, come si risolve un problema, sia esso costruttivo, anatomico, prospettico o meccanico. Nella bottega dell’artista niente può essere indagato se non attraverso l’occhio e poi la ragione, che trovano il loro compiuto punto d’incontro nel disegno.



La mostra sarà visibile fino al 9 giugno all'Immaginario Scientifico di Pordenone, con ingresso gratuito, durante l'orario di apertura del museo, ogni domenica dalle 10.00 alle 18.00. Da lunedì a venerdì è disponibile per i gruppi e le scuole in visita (su prenotazione). Al Mulino di Tavagnacco sarà visibile il 5 maggio e il 9 giugno dalle 15.00 alle 18.00.



Laboratori per famiglie

Nell'ambito del progetto Leonardo 4.0, l'Immaginario Scientifico ha progettato anche dei laboratori per famiglie: a Pordenone sono in programma domenica 5 maggio alle ore 11.00 e alle 15.00, a Tavagnacco sia il 5 maggio che il 9 giugno alle ore 16.00. In queste attività, adulti e bambini (da 8 anni in su) lavorano assieme, riuniti attorno a un tavolo, per progettare e realizzare delle semplici macchine ispirate a Leonardo da Vinci, utlizzando la metodologia del “tinkering”, un modo per esplorare la scienza messo a punto all'Exploratorium di San Francisco, che letteralmente significa “smanettare” o assemblare liberamente materiali.



Il costo dei laboratori è di € 7,00 a partecipante, con iscrizioni tramite form online su www.immaginarioscientifico.it



Notte Immaginaria

Una notte al museo alla scoperta dei segreti di Leonardo da Vinci: è in programma sabato 18 maggio al Mulino di Adegliacco e sabato 25 maggio all'Immaginario Scientifico di Pordenone, ed è tutta per i bambini da 7 a 11 anni. Tra esperimenti, racconti e un laboratorio interattivo, i piccoli avventurieri della notte potranno vivere un'esperienza emozionante, divertente e istruttiva, dialogando con Leonardo in persona!



Il costo è di € 39,00 a bambino (€ 35,00 ridotto fratello/sorella). Le iscrizioni si effettuano via mail: per Pordenone su iscrizioni.pn@immaginarioscientifico.it e per Tavagnacco su iscrizioni@immaginarioscientifico.it



Tutte le informazioni sono disponibili sul sito: www.leonardoquattropuntozero.it e www.immaginarioscientifico.it