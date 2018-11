L’Arancia nel cesto, il libro di Giovanni Marzini

Le pagine più accorate sono quelle della vicenda di Eluana Englaro; le più emozionanti quelle delle telecronache dell’Udinese e della Nazionale al fianco di Bruno Pizzul: è il nuovo libro del giornalista Giovanni Marzini, per oltre un decennio caporedattore della Rai del Friuli Venezia Giulia, per 18 mesi presidente della Pallacanestro Trieste e fino a oggi Presidente del Corecom.



Il filo conduttore del libro è il basket. Con aneddoti, retroscena, ricordi, racconti e dettagli inediti Marzini ricostruisce 50 anni di cronaca e storia del Friuli Venezia Giulia trascorsi dietro a un microfono e una telecamera. Dai collegamenti con i radioamatori per raccontare il terremoto del 1976 in Friuli alle grandi trasformazioni della professione giornalistica. Quella del giornalismo, insieme allo sport, è la passione che ha scandito “una vita bellissima, trascorsa quasi interamente – ha detto Marzini – nel mondo che avevo sognato, facendo il lavoro che ho sempre voluto e amato”.



Il libro, pubblicato dalla Prandicom, è stato presentato in un incontro al ridotto del Teatro Verdi di Trieste dallo stesso Marzini e da Massimo Cirri, autore e voce di Caterpillar di Radio 2 Rai. Una nuova presentazione è prevista per domenica prossima, 2 dicembre, a Cormons, in un incontro con Bruno Pizzul.