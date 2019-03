L’artista friulana Tiziana Pers a Milano e Caserta

Doppio appuntamento firmato aA29 Project Room per l’artista friulana Tiziana Pers, che presenta la sua nuova personale 'Caput Capitis' in due location diverse. Il progetto è stato infatti concepito come una sola mostra divisa in due parti, che saranno inaugurate prima negli spazi di Milano, mercoledì 27, e dal 3 maggio a Caserta.

La ricerca artistica di Tiziana Pers si concentra sul biocentrismo e opera attraverso l’analisi e la decostruzione del colonialismo, razzismo, sessismo, capitalismo, specismo ed il dominio sulla natura. Precisamente, il titolo della mostra allude al fatto che la parola “capitalismo” deriva dal latino caput capitis, ovvero capo di bestiame. L’oggettivazione dell’altro che produce plusvalore a partire d a l lavoro, o come in questo caso, a partire dalla riproduzione forzata degli animali, costituisce la base del sistema capitalistico.

Il filo conduttore che lega tutta la sua pratica, e la mostra 'Caput Capitis' in particolare, è il suo progetto Art_History, sempre in-progress, che nelle parole dell’artista “consiste nello scambiare un mio dipinto con un animale che era destinato ad essere macellato, a seconda del progetto. Il dipinto ha la medesima altezza o dimensioni dell’animale salvato. E non decido io chi verrà con me: il macellaio, o commerciante, o allevatore compie la scelta. Un contratto ratifica lo scambio”.

In questo modo il progetto apre diversi quesiti sull'attribuzione di un valore economico ad un essere senziente così come ad un'opera d'arte e, al contempo, sulla possibilità dell'arte di interagire con il dato reale e salvare una vita, partendo da una ricerca artistica che è in gran parte azione.

In mostra a Milano una selezione di opere connesse alla pratica e agli animali liberati, compresa Vucciria (2018), azione realizzata a Palermo per Manifesta 12. Il progetto è legato alla residenza per artisti e animal sanctuary Rave - East Village Artist Residency, fondata in Friuli insieme alla sorella Isabella Pers, nella quale ogni anno un artista di rilievo internazionale viene invitato a convivere con gli animali salvati e a sviluppare un progetto artistico che sia in qualche modo frutto di questa interazione.