L'Ombra di Frankenstein alla Notte dei lettori

La stazione Largo Ospedale Vecchio, nella Sala dell'Oratorio del Cristo, dove ha sede la Civica Accademia d'Arte Drammatica, sabato 8 giugno alle 20,30 si potrà assistere alla tappa "L'Ombra di Frankenstein" inserita nella Notte dei Lettori, iniziativa organizzata da Bottega Errante in collaborazione con il Comune di Udine alla quale la Nico Pepe partecipa fin dalle prime edizioni.



Sotto la guida della docente a attrice Paola Bonesi gli allievi del terzo anno di corso (Sara Baldassarre, Francesca Boldrin, Letizia Buchini, Emanuele Caporale, Filippo Capparella, Matteo Ciccioli, Dario Di Carlo, Francesco Garuti, Maria Marra, Gloria Romanin, Filippo Tampieri) si cimenteranno in una scorribanda irregolare tra genesi, scrittura e fortune del capolavoro di Mary Shelley.



"Stimati colleghi scienziati e neuro chirurghi signore signori. Alcune settimane fa dopo essermi basato in molti anni di professione su tradizioni conservatrici e sulla realtà scientifica come chiunque di voi, ho iniziato un esperimento, io stesso esito a menzionarlo, di rianimazione di tessuti morti. Ciò che ho da offrirvi potrebbe rappresentare la chiave dell’immortalità. Signore e signori... Ladies and gentlemen... Medames et Messieurs... Damen und Herren... da ciò che era una volta una massa di tessuti privi di vita vi presento ora ... " Questo è l'inizio del libro che ha reso immortale il protagonista e che per i coraggiosi che sfideranno la notte tornerà a rivivere grazie alle voci dei giovani allievi attori.