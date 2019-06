Nato nel 1987 per promuovere la fotografia a Spilimbergo e in molteplici sedi del territorio regionale, il Craf - Centro di ricerca e archiviazione della fotografia valorizza gli autori più significativi della scena nazionale e internazionale attraverso la realizzazione di mostre, possibili grazie al suo vastissimo archivio fotografico. Durante l’ultimo anno, l’opera del Craf si è concentrata sulla prosecuzione della digitalizzazione e archiviazione dell’imponente patrimonio, pur non tralasciando l’attività espositiva che – nelle parole del presidente Enrico Sarcinelli - “incrementa attraverso i premi la propria valenza ed è di richiamo per il grande pubblico di appassionati, oltre che di addetti ai lavori”.



Il primo passo è l’attribuzione dei premi alla 33a edizione della rassegna Friuli Venezia Giulia Fotografia, che premia gli autori più significativi sulla scena nazionale e internazionale. Intitolata quest’anno Sguardi differenti, ha voluto premiare tre firme della fotografia - una giovane autrice regionale, una storica firma di Epoca e un fotografo argentino - che hanno saputo raccontare luoghi e persone con lo spirito pionieristico della scoperta e della testimonianza tra sogni, fede, costumi e tradizioni. Come tradizione, dedicherà a ciascuno dei premiati - tre sguardi differenti, tre modi di raccontare la diversità come risorsa sociale - una mostra personale.



UNA CONVIVENZA INATTESA

La prima mostra inaugurata, sabato 22 nelle Antiche Carceri di San Vito al Tagliamento e fino al 1° settembre, è Jannah. Il giardino islamico del Chiapas di Giulia Iacolutti, una testimonianza del tempo trascorso a stretto contatto con una piccola comunità isolata del Messico, dove la dottrina musulmana e le tradizioni indigene hanno trovato una forma di armonica convivenza. La giovane autrice friulana classe 1985, con alle spalle numerose esposizioni in America Latina e negli Usa e pubblicazioni su National Geographic, La Repubblica, Al Jazeera, L’Espresso..., sarà premiata in occasione della vernice della sua personale.



SOGNI SU UNA LAVAGNA NERA

Sette giorni dopo a Palazzo Tadea di Spilimbergo, l’International Award of Photography sarà consegnato all’argentino Martín Weber, che presenterà la sua Mapa de Sueños Latinoamericanos: un originalissimo, toccante e poetico viaggio attraverso desideri e speranze di centinaia di persone incontrate in America Latina, che su una piccola lavagna nera hanno scritto il proprio desiderio o sogno irrealizzato. Ne è nato un percorso fotografico – per la prima volta in Friuli Venezia Giulia –, ma anche un libro e un film, che esplorano le condizioni di vita dei soggetti ritratti nei loro contesti personali, politici, sociali e storici e spesso rivela l’impatto che le politiche governative hanno avuto, e ancora hanno, sugli individui.



LA CINA DEL GRANDE INVIATO

Dal 24 agosto al 22 settembre, sempre a Palazzo Tadea, allo storico fotoreporter Giorgio Lotti andrà il premio nazionale FVG Fotografia alla carriera, anche per il particolare legame con il Veneto e il Friuli, dove arrivò come inviato in occasione della tragedia del Vajont e del terremoto del ‘76. Il fotoreporter milanese, autore di centinaia di celebri ritratti di personalità di cultura e politica, esporrà Cina Cina Cina: 70 immagini realizzate fra il 74 e il 2002 che documentano una terra lontanissima, ma anche le enormi trasformazioni economiche, politiche e sociali che hanno coinvolto il Paese e i suoi abitanti. Una Cina che oggi forse non esiste più o si nasconde dietro la modernità.