La Kulturhaus Görz lancia un progetto per i ragazzi delle scuole superiori

Tempo fino al 15 marzo per presentare la domanda al fine di essere inseriti all’interno del progetto Euhistory dell’associazione goriziana Kulturhaus Görz grazie ad un contributo della Regione Friuli Venezia Giulia organizza un workshop di cinque giornate a Gorizia aperto a tutti gli studenti delle scuole superiori di secondo grado della Regione FVG, e in particolare agli studenti frequentanti le scuole che utilizzano il CLIL come metodo di insegnamento. Gli studenti potranno indagare direttamente una realtà perduta, che è quella dell'area del fronte e di Gorizia, città che fino allo scoppio della prima guerra mondiale era una città multietnica e plurilingue, dove oltre all'italiano, il friulano e lo sloveno, veniva correntemente parlato anche il tedesco, immergendosi per alcuni giorni nelle tracce e nelle storie lasciate da una popolazione locale che, dopo la fine del conflitto, non ha più trovato il mondo che conosceva. Scopo del progetto è sviluppare un punto di vista originale e personale su questa realtà perduta ed esporlo attraverso la forma - artistica, teatrale, multimediale - più opportuna scelta e sviluppata dagli studenti.

Per partecipare al Workshop gli studenti interessati devono inviare entro la data del 15 marzo alla casella di posta kulturhausgo@gmail.com la domanda di partecipazione al Bando (scaricabile al sito: www.kulturhaus-go.it) ed una lettera motivazionale di massimo una pagina inerente al tema del Workshop. Le domande saranno selezionate e valutate dal Consiglio direttivo dell'Associazione Kulturhaus Görz organizzatrice del progetto. Verrà redatta una graduatoria ed i migliori partecipanti potranno partecipare al progetto con borsa di studio. Gli studenti vincitori della borsa di studio potranno alloggiare a Gorizia (nel caso la propria residenza sia più distante di cinquanta chilometri da Gorizia) o spostarsi con spese quota parte a carico del progetto dai luoghi di residenza a Gorizia. Sarà inoltre fornito gratuitamente loro il pranzo (30/03-02/04). Godranno infine gratuitamente di tutte le attività didattiche, visite guidate, escursione, incontri con esperti, utilizzo materiali, ecc. Infine in occasione del Festival della Storia di Gorizia ‘èStoria’ in maggio 2019, da considerare parte integrativa del workshop, presenteranno i risultati del progetto ad un pubblico più vasto. Per tale partecipazione potranno inoltre essere dati dei crediti formativi da concordarsi con i docenti delle proprie scuole di appartenenza.