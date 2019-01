La magia di Tony Wolf a Cividale

La magia di Tony Wolf approda a Cividale del Friuli con una mostra-evento che è stata vista solo a Cremona e a Genova. Il Sistema Bibliotecario del Cividalese rende omaggio a uno degli autori più amati dai bambini di tutto il mondo con un’esposizione delle sue opere dedicata ai tanti personaggi che hanno accompagnato ed incantato l’infanzia di intere generazioni fin dagli anni Cinquanta.

Dal 2 febbraio al 10 marzo la Chiesa di Santa Maria dei Battuti a Cividale del Friuli ospiterà un centinaio di opere originali del grande illustratore Antonio Lupatelli, conosciuto come Tony Wolf. Scomparso lo scorso maggio, Lupatelli era particolarmente legato alle nostre terre: aveva infatti svolto il servizio militare nel corpo degli Alpini a Cividale del Friuli presso la caserma Francescatto ed era rimasto molto affezionato ai luoghi ed agli alpini friulani.

Su idea della biblioteca di Cividale, che ha presentato la domanda di finanziamento (poi andata in porto) al Ministero per i beni e le attività culturali e che sta curando l’organizzazione della mostra, è stato possibile realizzare il progetto Lupus in fabula. Il Ministero ha erogato, infatti, un contributo che sfiora i 10.000 euro, ai quali si aggiunge un’ulteriore quota di cofinanziamento coperta dal Comune di Cividale.

L’Assessore alla cultura del Comune di Cividale Angela Zappulla presenta con enorme piacere questa iniziativa “che si ripropone di fare in modo che i bambini, attraverso le meravigliose immagini della mostra e l’ascolto di fantastiche storie, associno la lettura a un’esperienza indimenticabile e rafforzino le basi per diventare dei lettori anche da grandi. Lupatelli ha dedicato la sua vita alle illustrazioni per bambini ed ha sempre avuto uno specialissimo rapporto con la città di Cividale; oggi vogliamo rendergli un doveroso omaggio”.

La mostra, a cura dell’Associazione Tapirulan di Andrea Rampi e Fabio Toninelli, rappresenta un appuntamento imperdibile per tutti coloro che vogliono percepire il mondo con l’immaginazione e la sensibilità tipiche dei bambini cogliendo la poesia che le immagini di Tony Wolf sono capaci di evocare. Grande fermento in città, infatti, fra i vari soggetti coinvolti: basti pensare ai Lettori Volontari che animeranno la mostra ogni giovedì pomeriggio, e all’Associazione Nazionale Alpini della città ducale che collaborerà all’apertura della mostra con i propri associati.

Appuntamento, dunque, a Cividale del Friuli il primo febbraio alle 18 presso la Chiesa di Santa Maria dei Battuti per l’inaugurazione. La mostra sarà aperta fino al 10 marzo nei giorni di venerdì, sabato, domenica e lunedì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. Visite scolastiche su prenotazione al numero della biblioteca 0432/710310. Ingresso gratuito.