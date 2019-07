La Messa Pastorale di Luigi Ricci in programma giovedì a Grado

Appuntamento in Basilica a Grado l’11 luglio con l’elevazione spirituale mariana a cura della Corale Orchestrale Santa Cecilia in occasione della vigilia dei patroni, i Santi Ermagora e Fortunato. Un momento per gustare anche in periodo estivo la messa pastorale di Luigi Ricci, detta anche ‘Messa di San Giuseppe’, che lo stesso Ricci, durante il suo periodo triestino da direttore della cappella Civica, riadattò allo stile dell’epoca nel 1855. Un’opera particolare che si esegue ormai solo a Grado e Turriaco dalle rispettive corali, la Santa Cecilia e il San Rocco durante il periodo natalizio, in particolare proprio nelle messe del 25 dicembre e dell’Epifania, il 6 gennaio. Opera che risente particolarmente delle influenze musicali operistiche, delle quali Ricci era un esperto del suo tempo. La versione orchestrata, in possesso alla corale gradese, verrà eseguita alle 20.45 da coro e orchestra al completo, diretti dal maestro Annello Boemo. La serata sarà introdotta e guidata dall'arciprete-parroco monsignor Michele Centomo.

Il giorno successivo, 12 luglio, giorno dei Santi Ermagora e Fortunato, patroni di Grado ma anche di Aquileia e del Friuli, la S. Messa, accompagnata sempre dalla corale orchestrale con l’esecuzione della Missa Te Deum Laudamus di monsignor Lorenzo Perosi, è prevista alle 18.30 e presieduta dal vicario parrocchiale don Nadir Pigato in occasione dei suoi dieci anni di vita sacerdotale.