La rivoluzione comincia dalle ragazze

"Ragazze, non c’è più tempo da perdere: bisogna fare la rivoluzione!". È questo l’appello che lancia Giulia Blasi, scrittrice e blogger, che venerdì 18 alle 18 alla Libreria Friuli di Udine presenterà il suo “Manuale per ragazze rivoluzionarie – Perché il femminismo ci rende felici” (Rizzoli). Ma che senso ha, oggi, parlare di femminismo? Stanno per tornare le “streghe” degli Anni ’70?

“Non si può dire che nel Novecento non siano stati fatti enormi passi avanti per le donne – spiega Blasi -. Eppure il pregiudizio di genere è ancora vivo e vegeto. Ecco perché oggi è giunto il momento che le ragazze di ogni età raccolgano il testimone delle loro nonne e bisnonne per proporre un cambiamento epocale. Anche cominciando da un libro. Il ‘Manuale’ non è per iniziate, è un libro per chi è arrivato al femminismo da poco o ci arriva adesso, e che prova a fare quello che negli Stati Uniti si fa da sempre, ovvero portare il pensiero femminista fuori dai circoli accademici e dalle università in maniera avvicinabile ma non semplicistica. ‘Manuale per ragazze rivoluzionarie’ parla di patriarcato, corpo, parole, sesso. Parla di pratica, di sorellanza, di vicinanza, di inclusione”.