La Scuola Mosaicisti rende omaggio a Leonardo

Giovedì 20 giugno alle 16, in Castello a Udine, si terrà la presentazione dell’opera musiva “Ornitottero”, realizzata dagli allievi della Scuola Mosaicisti del Friuli e che si ispira alla famosa “macchina volante” ideata da Leonardo da Vinci, con la quale la Scuola vuole omaggiare il genio toscano in occasione dei cinquecento anni dalla sua morte (1519-2019).

L’opera musiva, realizzata con struttura in legno e allumino, è stata decorata a mosaico in corrispondenza delle nervature delle ali per enfatizzare la dinamica del volo, trasmettendo così una sensazione di leggerezza nonostante il materiale d’uso nell’arte musiva.

L’Ornitottero è un esempio della ricerca e della sperimentazione svolta ogni anno dagli insegnanti e allievi della Scuola rivolta alla soluzione di interpretazioni musive in contesti sino ad oggi inesplorati.