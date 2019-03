La settimana dei musei ad Aquileia e a Cividale

I musei del Polo Museale del Friuli Venezia Giulia partecipano con un ricco programma di appuntamenti alla Settimana dei Musei istituita dal MiBAC dal 5 al 10 marzo. Una vera festa durante cui i luoghi d’arte e di storia di tutta Italia apriranno le loro porte ai visitatori con manifestazioni ed eventi ad ingresso gratuito.



La Settimana dei Musei rientra nell’ambito della nuova normativa del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali sui biglietti d’ingresso ai musei statali, entrata in vigore il 28 febbraio. Ora sono 20 le giornate dell’anno in cui sarà possibile accedere gratuitamente a tutti i musei e luoghi d’arte in Italia. Restano confermate le prime domeniche del mese da ottobre a marzo, mentre per le altre date ogni museo ha potuto predisporre uno speciale calendario.



AQUILEIA

Museo Archeologico Nazionale

Ad Aquileia sarà possibile visitare ogni giorno, da martedì 5 a domenica 10 marzo, il nuovo percorso espositivo del Museo Archeologico Nazionale, in una #settimanadeimusei che promette di essere particolarmente intensa.

Martedì 5 e mercoledì 6 marzo, alle 11.00, le archeologhe dello staff guideranno i visitatori alla scoperta del ricco patrimonio della collezione, che dall’estate scorsa è presentato in una chiave completamente rinnovata.

Giovedì 7 marzo, sarà il turno della direttrice Marta Novello, che accoglierà i visitatori alle 17 e a seguire presenterà il nuovo video promozionale del museo, realizzato da Kinonauts.

Le donne saranno invece protagoniste l’8 marzo, a partire dalle 16.45, con un pomeriggio goloso dedicato alla cioccolata! Dopo un percorso tematico attraverso i reperti del museo, per riscoprire la vita e le passioni delle matrone aquileiesi, Piero Zerbin racconterà a visitatrici e visitatori quali magie si compiono oggi nella cioccolateria Cocambo di Aquileia a partire da una fava di cacao, regalando anche una dolce degustazione.

Sabato 9 marzo alle 17.00, saranno invece le voci degli antichi a guidare i visitatori lungo le sale del museo, grazie alla coinvolgente lettura di passi letterari proposta dall’Associazione Culturale Studio D.

La settimana dei musei si conclude ad Aquileia con il percorso tematico e il laboratorio per famiglie Ad mensam, curato dall’Associazione Culturale Studio Didattica Nord Est e dedicato all’alimentazione e alla cucina nel mondo romano: domenica 10 marzo alle 16.30 sarà l’occasione per scoprire divertendosi quali utensili venissero utilizzati per la preparazione e il consumo delle vivande, sulle tavole più povere così come nei banchetti più sontuosi.



Museo paleocristiano

Anche il museo paleocristiano sarà coinvolto nelle attività della settimana, con la visita guidata di giovedì 8 marzo, dal titolo “Iulia Gaudentia e le altre”, incentrata sulle vite delle donne nell’Aquileia tardoantica e altomedievale, così come sono raccontate nelle epigrafi funerarie.



Il pubblico sarà il protagonista della settimana dei musei e anche per questo Aquileia dedica ai visitatori un piccolo spazio accoglienza nella nuova biglietteria del museo, in cui sarà possibile concedersi un momento di pausa durante, prima o dopo la visita per sfogliare qualche libro, nello spazio del bookcrossing, oppure lasciare un pensiero o un suggerimento agli altri visitatori e allo staff del museo, sul tema #ilnostromuseo.



Tutte le iniziative richiedono la prenotazione al numero 043191035, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 14, o all’indirizzo mail museoaquileiadidattica@beniculturali, o ancora scrivendo un messaggio agli account facebook, instagram e twitter del museo.



CIVIDALE

Museo Archeologico Nazionale

Dopo la prima domenica di marzo dedicata alle prove di tessitura… alla longobarda, un laboratorio dedicato ai bambini e alle loro famiglie a cura di Archeoscuola, il Museo Archeologico Nazionale di Cividale partecipa alla Settimana dei Musei con la proiezione del video prodotto dal MAN di Cividale per il progetto Longobardi in Vetrina, a cura dell’Associazione Italia Langobardorum: dal 5 al 10 marzo sarà possibile compiere un suggestivo viaggio nell’immaginario dei popoli barbarici raccontato nel video attraverso gli animali totemici che popolano la cultura tradizionale dei Longobardi.

Martedì 5 e mercoledì 6, alle ore 11.00, visita ai resti del palazzo patriarcale, un percorso avvincente nei sotterranei del museo che si snoda in un labirinto di storie di oltre mille anni.

Giovedì 7 marzo, alle ore 17.30, l’incontro con Franco Fornasaro dal titolo Le antiche genti aprirà la rassegna Cerniera di popoli. Dal centro dell’Europa uno sguardo sulla storia. Premessa e introduzione ad una serie di appuntamenti per conoscere e approfondire temi di storia contemporanea visti attraverso la complessità di un confine e attraverso gli occhi di un museo.

Venerdì 8 marzo, alle ore 17.30, un incontro dal titolo Regine. Donne e potere nell’età longobarda, a cura del direttore del museo Angela Borzacconi, ci farà conoscere straordinarie figure di sovrane che hanno cambiato la storia.

Domenica 10 marzo, alle ore 16.30, una festosa caccia al tesoro tra le sale del museo dedicata a tutti i bimbi, a cura di Archeoscuola, concluderà questa speciale settimana.