Venerdì 1 febbraio, alle 17, a Casa Cavazzini, a Udine, Valerio Marchi terrà una conversazione dal titolo 'La Shoah in Friuli. Il caso di Elio Morpurgo e della sua famiglia'.



L’iniziativa si inserisce nell’ambito della Giornata della memoria 2019 e si inquadra nell’ambito della mostra Aurelio e Melania Mistruzzi, Giusti tra le Nazioni, curata dai Civici Musei di Udine e allestita alle Gallerie del Progetto di Palazzo Morpurgo (visitabile a ingresso libero fino al 17 febbraio con i seguenti orari: venerdì 14:30/17:30, sabato e domenica 10:00/13:00 e 14:30/17:30).



Al termine dell’incontro ci si sposterà a Palazzo Morpurgo per una visita guidata alla mostra.

Valerio Marchi è laureato in giurisprudenza e in storia all’Università di Trieste. Si occupa principalmente di studi biblici, studi storici e poesia ed è cultore di Storia dell’ebraismo presso l’Università di Udine. Ha pubblicato diversi libri sugli ebrei in Friuli e la loro storia tra i quali Il “sindaco ebreo”. Elio Morpurgo in Friuli tra Otto e Novecento.