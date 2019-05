L'Associazione di Studi e Ricerche Storico-Archeologiche "Carnia Cultura", con il patrocinio del Comune di Tolmezzo, organizza la conferenza "La storia segreta delle ossa: il Cjanâr del Duomo di Gemona", a cura di Paola Saccheri e Luciana Travan (Paleopatologhe - Università degli Stdi di Udine).



L'incontro si terrà giovedì 23 maggio, alle 18, nella Saletta Multimediale di Palazzo Frisacco in Via Del Din 7 a Tolmezzo.



Sotto la sagrestia del Duomo di Gemona è stata messa in luce una grandissima stanza sotterranea contenente circa 180 metri cubi di materiale, tra cui 60 metri cubi di ossa umane. Studiate in parte hanno fornito interessanti dati sugli antichi abitanti di Gemona.