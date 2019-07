La storica scuola dei Cestai di Fogliano rivive nella mostra di Berin e Visintin

Si è aperta lo scorso giovedì all’interno delle attrattive della Sagra di San Giacomo a Redipuglia, l’interessante mostra fotografica e documentaristica dal titolo ‘Vimini in foto – la storia dei panierai ed il successivo consorzio fra i cestai di Fogliano’ realizzata da Giancarlo Berin e Claudio Visintin, che da sempre sono legati alle vive storie locali. Un’esposizione, tra l’altro, fortemente voluta anche dal compianto presidente della Pro Loco Fogliano Redipuglia, Franco Visintin, che per anni ne ha auspicato non solo la creazione ma anche un momento fisso all’interno del panorama culturale foglianino.

La storia dei cestai di Fogliano inizia nel 1880 con l’invito da parte del Museo della Scienza e della Tecnica di Vienna e del locale governatore della Bassa Austria che offriva la possibilità di frequentare e quindi conseguire la qualifica di maestro a Filippo Cechet di Agostino per istituire una scuola di cestai a Fogliano. A seguito della sua qualifica inizia lo storico percorso della scuola dei cestai fondata il 2 maggio 1881. Scuola che ha continuato anche durante il periodo del primo conflitto mondiale con lo spostamento dell’attività lavorativa a Wagna. Successivamente, caduto l’impero austro-ungarico e con la definizione dei nuovi confini la scuola adatta la sua produzione ad altre esigenze commerciali producendo mobili e suppellettili vari.

“La ricerca storica – raccontano gli autori – si evolve con la creazione del Consorzio nel 1902 e i documenti raccolti ne testimoniano la sua attività fino all’incendio del 1922. La scuola dei cestai permane e si evolve nella Scuola di Avviamento Professionale di tipo Industriale Filippo Corridoni.

La mostra è visitabile tutti i giorni della Sagra fino al 29 luglio, dalle 19.30 alle 22 con la presenza ed il racconto degli autori. Informazioni e prenotazioni visite fuori orari presso l’Ufficio IAT di Redipuglia 0481489139-3461761913.