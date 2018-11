Le città murate in Fvg, Austria e Slovenia

Il Lions Club di Lignano Sabbiadoro con il patrocinio del Comune e con la presenza del locale Istituto tecnico economico-turistico Pietro Savorgnan di Brazzà, organizza una conferenza sul tema 'Le città murate del Fvg, Friesach/Austria e Koper/Capodistria'. L'appuntamento è per sabato 17 - a partire dalle 9.30 - nei locali del centro civico Sandro Pertini di via Treviso 2 a Lignano.

I partecipanti avranno modo di entrare in contatto con destinazioni speciali rappresentate dalle città del Friuli Venezia Giulia, di Friesach e di Capodistria, aderenti all'Associazione Internazionale Città Murate, cinte da antiche fortificazioni romane, come Cividale e Aquileia, medievali, come Gradisca, Venzone, Gemona, Udine e Friesach, o rinascimentali, come Capodistria e Palmanova.

Le presentazioni delle città metteranno in evidenza importanti aspetti storici, culturali e turistici, evidenziando le bellezze storiche, architettoniche e artistiche che caratterizzano questi luoghi, stimolando così la curiosità dei partecipanti a ulteriori approfondimenti. Interessante sarà comprendere come la storia delle città abbia successivamente inciso sull'evoluzione urbanistica del territorio.

A tutti gli studenti sarà poi rilasciata in formato digitale un'esaustiva raccolta sia degli atti del convegno sia di ulteriori documenti, immagini e approfondimenti delle antiche città.

All'Itet di Brazzà saranno invece donate pubblicazioni e monografie che andranno a implementare la biblioteca dell’Istituto. A presenziare all'evento oltre al presidente Raffaele Ceolin del Club Lions organizzatore, ci saranno i presidenti e soci dei Club delle città coinvolte, la partecipazione del presidente internazionale Città Murate Giuseppe Guerra, il Governatore Lions del Distretto 108 Ta2 Angelo Della Porta, nonché diverse autorità istituzionali, del mondo della scuola, dell'associazionismo e dell’economia del territorio.