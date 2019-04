Martedì 16 aprile, alle 17.30, in Torre di Porta Villalta a Udine, Francesca Beltrame (Alma Mater Studiorum - Università di Bologna) parlerà de ''Le iscrizioni greche di Aquileia''.

Il patrimonio epigrafico aquileiese è uno dei più ricchi ed importanti del mondo romano e continua ad essere costantemente accresciuto da ritrovamenti casuali ed indagini archeologiche. Al suo interno è possibile individuare un piccolo corpus di testimonianze in lingua greca, che rivela come la città ed il suo territorio fossero perfettamente inseriti in una rete di relazioni sociali e culturali mediterranee. Epitafi e dediche sacre, infatti,

illustrano il passaggio occasionale o il trasferimento definitivo di singoli personaggi e/o famiglie di origine greca, microasiatica, levantina, egiziana e nord-africana, che per motivi diversi si recarono ad Aquileia. Allo stesso tempo, le iscrizioni didascaliche nella pavimentazione musiva degli edifici pubblici mostrano la diffusione di modelli

prodotti direttamente nelle regioni greco-orientali e l'influenza di maestranze straniere. Infine, le epigrafi su reperti mobili, non attribuibili automaticamente a degli immigrati, da un lato sono indicative dei contatti commerciali tra il centro alto-adriatico e il Mediterraneo orientale; dall'altro testimoniano un ambiente favorevole alla comprensione della lingua greca. L'analisi di tali iscrizioni permette di delineare una realtà articolata, contraddistinta da molteplici tipologie di relazioni con l'Oriente.