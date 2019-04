Le nuove fiabe nascono dai rifiuti

Pordenone si è trasformata in per un mese in una ‘Cittadella delle fiabe’ grazie alla cooperativa Melarancia, che organizza la quarta edizione della rassegna Fiabaliberatutti!, il cui titolo è ‘trasformAzione’, intesa come forza d’azione dell’individuo all’interno dell’ambiente e nelle relazioni sociali. La rassegna, aperta fino al 14 aprile negli spazi del Paff! Palazzo Arti Fumetto Friuli al Parco Galvani di Pordenone, comprende un’antologica di circa 80 opere provenienti dalla mostra internazionale d’illustrazione per l’infanzia Le immagini della fantasia di Sarmede, selezionate in base al tema annuale. Protagoniste del progetto espositivo anche le opere realizzate direttamente da bambine e bambini del territorio in laboratori specifici, ispirati dal libro Color Animal dell’illustratrice cilena Maya Hanisch e dalle illustrazioni di Rossana Bossù tratte da Chi sarà? Per ottenere le opere saranno utilizzati materiali di riciclo davvero inusuali: i nostri rifiuti.