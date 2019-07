Lignano Noir festeggia i 90 anni del Giallo Mondadori

Martedì 23 luglio, alle 18:30 nella Biblioteca Comunale di Lignano, si celebrano i 90 anni del Giallo Mondadori, nell'ambito del festival Lignano Noir, con Francesco De Nicola, Sergia Adamo, Elvio Guagnini.



Quando si parla di “giallo” in quanto genere letterario, il riferimento va automaticamente ai “Libri gialli Mondadori”, la collana che la casa editrice milanese inaugurò nel giugno del 1929 pubblicando i primi quattro polizieschi con una veste grafica caratterizzata da un colore giallo acceso, che da allora andò a identificare il tipo di narrativa di indagine.

Un compleanno di 90 anni, poco meno del compianto Andrea Camilleri che una volta precisò: “Il mystery si chiama giallo solo in Italia. Il giallo non come colore in sé e nemmeno come significazione simbolica, ma il giallo in quanto colore di copertina”.

Tra i grandi nomi pubblicati in Italia nei “Gialli Mondadori” figurano: Agatha Christie con Hercule Poirot e Miss Marple; Ellery Queen con l’omonimo investigatore; Rex Stout con Nero Wolfe; Erle Stanley Gardner con Perry Mason; S.S. Van Dine con Philo Vance; Ed McBain con l’87° Distretto; Sir Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes, e poi ancora Dashiell Hammett, il creatore di Sam Spade, Raymond Chandler, Ruth Rendell, James Hadley Chase, Mike Spillane. Il primo autore italiano accolto nella collana fu Alessandro Varaldo, con Il sette bello nel 1931, a cui seguirono, fra gli altri, l’illustre “lignanese” Giorgio Scerbanenco con La bambola cieca nel 1941, e più recentemente Carlo Lucarelli e Loriano Macchiavelli (e proprio questi ultimi figurano tra gli ospiti del Festival Lignano Noir).

Da segnalare che il Premio Scerbanenco@Lignano per il racconto giallo, indetto dalla Città di Lignano con Cecilia Scerbanenco (la scadenza per la presentazione dei racconti è il 31 luglio), prevede la pubblicazione del racconto vincitore proprio nella collana “Giallo Mondadori”, attualmente diretta da Franco Forte. Nella passata edizione è stato pubblicato il racconto Anonimo relativo di Mauro Frugone.

Il “Giallo Mondadori” è a tuttoggi una delle collane più longeve del panorama editoriale internazionale: ne parlerà a Lignano il prof. Francesco De Nicola, genovese, illustre docente di critica letteraria, nonché giornalista e saggista, in una piacevole conversazione con gli esperti Elvio Guagnini e Sergia Adamo, docenti dell’Università di Trieste.



Il Festival Lignano Noir è promosso dall’Assessorato alla Cultura della Città di Lignano Sabbiadoro, è organizzato dalla Biblioteca Comunale, con il Comitato Scientifico presieduto dal prof. Elvio Guagnini e la direzione artistica di Cecilia Scerbanenco, sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, partner Messaggero Veneto e il Giallo Mondadori, patrocinio delle Università di Trieste e di Udine – Dipartimento di studi umanistici, in collaborazione con Rai Friuli Venezia Giulia.