Lo scienziato-fotografo che smaschera le ‘bufale’

E’ aperta fino a domenica 12, alla Casa del Marinaretto di Palazzolo dello Stella, la mostra fotografica di Andrea Cossarizza, scienziato di origini friulane, ma di fama internazionale. Appassionato di fotografia, Cossarizza ha realizzato le immagini selezionate per la mostra, intitolata ‘Pics for Science’, nel 2017 in Kenya, nella regione del Maasai Mara.

L’esposizione sostiene I4S (Instruments for Science), un progetto di ISAC (International Society for Advancement of Cytometry), la società internazionale presieduta dal professore: ogni fotografia venduta dall’autore contribuirà all’acquisto di strumentazione scientifica a favore dei Paesi in via di Sviluppo, allo scopo di promuoverne la conoscenza e offrire importanti dispositivi diagnostici necessari ai laboratori medici.

“I primi citofluorimetri per diagnosi e supporto terapeutico a leucemie ed altre malattie del sangue sono già stati collocati in alcuni Paesi dell’Africa sub-sahariana – spiega – e spero che la raccolta benefica sia particolarmente fruttuosa, anche perché ho scelto il Friuli Venezia Giulia per inaugurare la mostra come prima tappa italiana”.

Lo scienziato, che ha lavorato in diverse istituzioni in giro per il mondo, si occupa principalmente delle alterazioni del sistema immunitario, ha pubblicato centinaia di articoli su riviste internazionali ed è co-coautore della pagina Facebook ‘Silvestri & Cossarizza, Medici & Scienziati’, che smaschera le principale ‘bufale’ della pseudoscienza in rete, in particolare sul tema dei vaccini, incontrerà il pubblico sabato 11 alle 18.30: “Sarà l’occasione per raccontare il mio lavoro e le fotografie che mi auguro vengano acquistate – conclude – ciascuno potrà fare un’offerta e contribuire al virtuoso progetto”.

La mostra è promossa in collaborazione con il Circolo Fotografico e Culturale Anaxum, il Centro Artistico e Culturale ArtPort, l’Avis - sezione di Precenicco.