Miramare a rischio declassamento: Fedriga annuncia l'intervento della Regione

Il castello di Miramare è a rischio declassamento e la Regione si dice pronta a scendere in campo per preservare l'autonomia di uno dei luoghi simbolo di Trieste e non solo. Un'autonomia messa in dubbio da un'ipotesi di riforma dei musei in discussione al Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Il presidente del Fvg Massimiliano Fedriga annuncia che la Regione è pronta a intervenire perché il declassamento "costituirebbe una seria minaccia per uno dei siti di maggior interesse non solo in Friuli Venezia Giulia ma in Italia e nel mondo, intaccando la capacità di rispondere con la necessaria efficacia ed efficienza alle molte improrogabili esigenze che si accompagnano alla gestione di un bene così prezioso".



"Se il ministro Bonisoli confermasse l'intenzione di revocarne l'autonomia - prosegue Fedriga - la Regione sarebbe pertanto pronta a subentrare allo Stato nell'amministrazione del parco e del castello di Miramare".



Presa di posizione forte da parte dell'Amministrazione Fvg che, nelle parole del governatore, "non vuole vedersi strappare un pezzo importante del proprio patrimonio culturale e turistico, la cui piena valorizzazione offrirebbe invece respiro non solo al nostro territorio ma all'intero Paese".