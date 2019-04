Morganti cerca giallisti... tipicamente friulani

La Morganti Editori, casa editrice libraria con sede di redazione in Carnia, nel comune di Socchieve, sul mercato nazionale da oltre tre lustri, dà il via, in questi giorni, a un writer scouting per una nuova collana di libri. Il responsabile editoriale ha deciso, di comune accordo con l’editore, di pubblicare una serie di romanzi brevi, di genere giallo, tipicamente nostrani: ambientazione, personaggi, umori e addirittura sapori del nostro Friuli Venezia Giulia, saranno gli ingredienti obbligati per la stesura di una storia inserita nella collana ‘Giallo Morganti’.

Non ambientazioni americane alla Csi, non ironia britannica, non tecnologia nipponica, nemmeno le gelide e malinconiche atmosfere nordiche: Trieste, Udine, Gemona, Grado, Tolmezzo, Venzone, Gorizia Monfalcone, Lignano e tutte le altre località regionali dovranno essere il palcoscenico per la storia raccontata. Solitamente nelle redazioni gli scrittori mandano le loro opere dopo averle pensate e scritte. Questa volta, invece, la Morganti editori vuole portare alle stampe dei romanzi commissionati.

Cosa significa questo? L’autore dovrà attenersi alle linee guide indicate, potendo dare, comunque, libero sfogo alla vena creativa e alla sua cifra stilistica, per lo svolgimento della storia.

L’uscita dei primi titoli è prevista per fine settembre 2019.

Per gli scrittori dalla felice penna che volessero partecipare, la Redazione è a disposizione per fornire i necessari dettagli: numero di battute, tempistica di consegna, indicazioni per lo svolgimento della trama, compenso. Affrettatevi. La collana ha già i primi ‘giallisti made in Fvg’.

Per informazioni: morgantieditori@morgantieditori.it o 0433-80360.