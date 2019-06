Mosaico e arte al Caffè del Venerdì

L'ultimo appuntamento della stagione per il Caffè del Venerdì sarà all'insegna dell'arte. Il 28 giugno alle 20.45, nella Sala Comelli di Udine, saranno afrontati i temi del mosaico internazionale, della poesia e della pittura, in compagnia di importanti ospiti come il mosaicista di fama internazionale Giulio Menossi (gradito ritorno al CDV), il pittore e poeta Alberto Zorzini e Matteo Pizzutti, fondatore della Clauiano Mosaics & More. Il tutto sarà abbellito, come sempre nello stile eclettico delle serate, dalla preziosa voce lirica della cantante russa Lilia Kolosova.

Ingresso gratuito con offerta libera all'Associazione oncologica alto friuli. Per riservare il posto in sala è necessario prenotare sul sito www.ilcaffedelvenerdi.it