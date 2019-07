Mostra sui palombari a Trieste

Poste Italiane informa che venerdì 12 luglio, alle 17:00, nel Museo postale e telegrafico della Mitteleuropa di Trieste, in piazza Vittorio Veneto 1, verrà inaugurata la mostra “Palombari. La singolare storia dei sommozzatori austro-ungarici, a cavallo fra due secoli”.



I visitatori potranno ammirate fotografie e cartoline appartenenti a Gianluca Minguzzi, curatore della mostra e di altri appassionati del mondo dei palombari. Minguzzi innamorato dei fondali marini sin dalla nascita è un sommozzatore professionista, collaboratore negli scavi subacquei della Soprintendenza archeologica dell’Emilia-Romagna e istruttore capo di corsi per palombaro. La sua esperienza nel mondo dei palombari lo ha portato ad avere un’ottima conoscenza della loro storia con una particolare attenzione per la divisione dell’Alto Adriatico. Da qui una ricerca a 360 gradi, avviata da oltre quattro anni, nella speranza di far tornare a galla conoscenze ormai dimenticate per impedirne la perdita.



La mostra sarà aperta fino al 17 agosto 2019, dal lunedì a venerdì, dalle 9 alle 13 e il sabato fino alle 12.30.