Mostra sul Pordenone, Vittorio Sgarbi boccia il manifesto

La mostra su Giovanni Antonio de’ Sacchis, detto il Pordenone, sarà di grande livello, anche per la presenza di opere di suoi coevi come Giorgione, Tiziano e Tintoretto, ma il manifesto ipotizzato è da cambiare.

Non usa mezzi termini il noto critico d'arte Vittorio Sgarbi, curatore assieme a Caterina Furlan dell’allestimento organizzato dal Comune di Pordenone e in programma dal 26 ottobre. "Il manifesto non mi piace - ha tuonato oggi Sgarbi - con il nome diviso in Por-den-one, non è un salame. Se lo portiamo in giro per l'Italia non si capisce che è una città, figurarsi una mostra. Va cambiato. Se resta così non vengo nemmeno all'inaugurazione", ha ribadito strizzando l'occhio all'assessore alla Cultura, Pietro Tropeano.

Manifesto a parte, quella pordenonese si preannuncia un’esposizione di livello internazionale, come è emerso dalla riunione odierna che coinvolto tutte le parti impegnate. Ci saranno anche opere di Tiziano, Giorgione e Tintoretto.